聯合報社論／避免因選舉忽略防颱，賴清德也逆洋流？

台北市長民進黨參選人沈伯洋（右）與尋求連任的台北市長蔣萬安（左）。聯合報系資料照

薔琵颱風裙襬掃過，造成全台一死六三四傷，災情通報近萬件，以路樹傾倒最多，民生及基礎設施毀損次之。颱風也導致全台近九千戶停水、卅五萬戶停電，以及一點三億農損。雖然薔琵颱風中心最後並沒有登陸台灣，但超強陣風給許多地方帶來災情，同時也是對地方首長治理能力的檢驗、對參選人市政用心的測試。

颱風來襲前，賴清德總統前往中央災害應變中心聽取報告。他引用台灣俗語「十月颱無人知」、「十月颱真厲害」，提醒民眾與地方政府，此時的颱風變化莫測、威力驚人，要求大家隨時注意氣象資訊，做好防颱準備。由於正值九合一選舉進入最後階段，賴總統也罕見呼籲候選人，留意颱風情況，做好安全措施，避免因為選舉忽略防颱工作。

事實上，隨著颱風逼近，多數地方政府已有警覺，嚴陣以待。剛接台北市長蔣萬安競選總部主委的台中市長盧秀燕，前一天已宣布台中、台北同步進入防颱模式，「競選活動、輔選活動暫不奉陪」。不只蔣萬安停止競選活動、盧秀燕回防台中，各地方不同陣營參選人也多數暫停競選活動。只有「洋流」無視風雨，仍然是滿滿的選舉行程。

因此，賴清德提醒別因選舉忽略防颱的談話，最適合說給民進黨台北市長參選人沈伯洋聽。蔣萬安努力防颱準備時，沈伯洋也賣力跑選舉行程；蔣萬安深入檢查防汛整備和溝渠清淤時，沈伯洋正優雅暢談社區縫合和城市美學；蔣萬安還在等待氣象專業建議和北北基桃協調時，沈伯洋已經快意宣布颱風停班停課應考慮與股市開盤脫鉤。

毫無疑問，比起蔣萬安和其他縣市長冒雨緊盯團隊做好防颱準備，在全民皆股的氛圍與台股上攻五萬點的關頭，沈伯洋主張颱風天不出門還能在家買賣股票，應該更能討好股民；至於證券金融從業人員颱風出勤的安危，就不干沈伯洋的事了。賴清德忽然勸喻候選人不要為了選舉而忘了颱風，至少在目前，恐怕是太逆洋流。

颱風假與股市是否脫鉤當然可以討論，倘若有周詳而安全的配套，也未嘗不可行；但這明明是中央的權責，沈伯洋卻當作是台北市長的政見，如果不是裝儍，就是對市政範圍與市府權責毫無概念。在被酸「洋相百出」後，沈伯洋反批蔣萬安願與中央討論松機遷建，不願與金管會討論股市脫鉤，非常雙標；但除主客權責問題外，松機遷建從首都願景出發，股市脫鉤關心股民而非市民利益，難道沈伯洋還搞不清楚自己是要選總統或選市長？

跳脫政治口水，回歸市政。在颱風強襲下，台北市災情通報件數達二千二百多件，為全國災情通報最多的縣市，其中逾半是路樹災情。十二到十四級的強陣風，在部分地區的道路、校園和山區留下滿目瘡痍的景象。除了復原速度考驗市府的能力與效率外，過去被綠營強按「蔣萬安亂砍樹」的罪名，也意外獲得平反；颱風來了，才知道路樹維護修剪和病危老樹移除，對市民安全保障的重要。儘管蔣萬安不斷澄清闢謠仍飽受批評，拿出植樹綠化數據，也不敵青鳥網軍攻伐，沒想到這次颱風卻還了蔣萬安一個公道。

另外，颱風也造成全台卅五萬戶停電，經台電奮力搶修，多數已復電，但颱風期間各地紛傳電箱爆炸或電線起火，風雨夜空突見閃電驚爆，火花四射，頗為嚇人。高雄民眾抱怨每逢颱風一定停電，還有民眾無奈說颱風停電已經習慣了，很難想像這是在台灣。但這種脆弱的基礎建設，如何建構韌性社會？