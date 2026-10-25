聯合報社論／川普仍在選票上，美國期中選後對立加劇

路透/易普索民調顯示，約78%的美國受訪者責怪川普政策導致他們的收入增幅趕不上通膨。路透

美國期中選舉將於十一月三日舉行，根據最新民調，在國會選舉支持度上，民主黨以四十七％領先共和黨的卅五％。目前大部分評論認為，民主黨不僅會取得眾議院多數，而且可能主導參議院；選後的美國，既可能是國會兩院分裂，也可能是行政與立法對立的態勢。

目前雖然兩黨勝負尚未可知，但至少有三個重要意義：首先，選舉主軸是經濟，這本來並不罕見，但這次民主黨提出的「生活負擔能力」，卻擊中川普政府要害。

川普在二○二四年總統大選時，攻擊拜登政府的通膨曾高達九點一％，導致民不聊生。但川普上台後，先是對各國加課關稅，便宜的進口貨都變貴了；然後又發起伊朗戰爭，原油價格大漲；獨立的聯準會要提高利率來壓低通膨，更被川普三番兩次恐嚇施壓。目前美國民眾對川普政府最不滿的，當屬經濟。六成四至六成八的美國民眾不滿意川普對經濟的處理方式；對其生活成本與通膨應對的負面評價，更高達六成九到七成一。

其次，過去期中選舉的焦點多在國內，今年外交議題凸顯。尤其是在哈瑪斯恐攻之後，以色列對加薩採取諸多非人道手段，嚴格控制進入加薩的邊境關卡，切斷水源、電力，限制糧食和醫療資源進入，蓄意讓加薩平民陷入飢餓。美國民意對以色列的反感日復一日，過去兩黨一致挺以色列的陣線丕變；同時川普的基本盤也對他任意介入伊朗戰爭，非常不滿。

其三，這次大選更是對川普施政的信任投票。川普支持度跌到卅一％，創下二個總統任期以來的新低。但川普仍然迷信自己的魅力，最近頻繁巡迴助選，尤其是到他二○二四年大勝、現在共和黨居下風的地方，如阿拉斯加州、堪薩斯州，希望召喚支持群眾，強調「我仍然在選票上」。問題是，共和黨候選人視他為票房毒藥，不希望他站台。

川普的鐵桿支持者是「讓美國再度偉大」（ＭＡＧＡ）的群眾，絕大部分是沒有大學學歷的白人選民。為了扭轉他們對生活不滿的注意力，提醒他們在取締非法移民的成就，川普特意批評法國的動亂；但民調顯示，這一群體對他的支持度幾乎持平，四十八％的人認可，四十六％的人不認可。

期中選舉最可能的結果是，參眾兩院民主黨全拿，或是民主黨控制眾議院而共和黨仍主導參議院的分裂國會；但新國會對川普政府的影響，內政要大於外交。根據憲法，外交與國家安全是屬於總統的權力，雖然眾議院掌握預算權、參議院有人事同意權，但是對總統的外交決策都僅有間接的影響；即使連憲法明訂關稅權屬於國會，總統都可以經由行政命令與其他授權法律繞開而變更，要達到推翻總統否決權的三分之二絕對多數，更是難上加難。

然而民主黨這邊，也不是沒有問題。期中選舉後，會有一批自稱「美國民主社會主義者」（ＤＳＡ）選進國會；他們是民主黨內的激進派系，相當於二○一○年期中選舉後共和黨內興起的茶黨。ＤＳＡ目前勢力並不大，但主張極端，譬如斷絕以色列軍援、甚至減少警察預算等；他們未來將在國會形成關鍵少數，黨內主流派需要攏絡妥協，才能對抗共和黨。

選後美國新國會的政治對立將會加劇，川普未來兩年任期勢必將產生政治僵局。民主黨如果掌控眾議院，將針對川普政府展開全面調查，甚至升高至彈劾總統，聯邦政府關門的風險更急遽上升；這會耗去國會與行政部門大部分的精力和時間，也將為二○二八年的總統大選拉開序幕。