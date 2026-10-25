經濟日報社論／讓AI新創熱 轉成台灣平台實力

經濟部中小及新創企業署9月底公布資料，2025年台灣AI新創募資達5.69億美元、年增近八成。這股資金熱潮，為台灣培育下一代科技企業帶來契機。然而，資金能支持創業，但能否進一步孕育具有國際影響力的平台，還得看新創如何把技術轉成產品，再把產品連成市場。

國際企業的布局，可以作為參考。Shopify與Google共同開發AI商務協定，串接商品搜尋、購物車與結帳，並開放開發者接入商家。其戰略意義，在於建立一套讓商家、開發者與AI服務共同參與的交易架構。當更多業者依循這套架構開發產品、拓展生意，平台便有機會從提供服務，進一步影響市場如何運作。

從這個角度看，台灣AI新創熱背後，牽動的是下一輪全球產業分工的位置。晶片、伺服器與製造能力，讓台灣成為AI發展的重要支柱；若能進一步將產業知識轉成共通服務，串連客戶與開發者，就有機會擴大市場主導權。

因此，AI新創政策的目標，應從培育企業進一步走向累積國家的市場組織能力。募資與估值是成長的起點，能否建立自主產品、持續取得訂單，並吸引其他業者共同開發，是新創能否帶動產業升級的關鍵。

台灣最值得運用的資源，是製造、醫療、物流與專業服務領域深厚的產業知識。但老師傅的經驗、企業的流程與設備資料，往往分散在不同組織之中。新創若能找出各企業共同面對的問題，將解決方法轉成可重複使用的產品，再透過共通介面連結不同服務，就有機會把個別企業的經驗，擴展成整個產業可運用的能力。

這也是平台形成的關鍵。企業提供場域與需求，新創開發產品，使用者回饋帶動改善，成熟的功能再吸引更多夥伴加入。隨著參與者增加，產品更完整、服務成本降低，市場也更容易擴大。當每一次合作都能充實共同能力，台灣才可能從承接一個個專案，走向經營持續成長的產業生態系。

要讓這個循環運作，政府須在既有融資與研發支持上，補足跨企業合作所需的共同條件。這可從具國際需求與本地優勢的領域切入，建立資料授權機制、共通介面及測試驗證環境，讓新創更容易取得場域、證明效益並擴大應用。

而大型企業則是連結創新與市場的重要力量。其採購需求、供應鏈及海外客戶網絡，可協助新創驗證產品、取得第一批訂單，再共同拓展國際市場。

合作契約須兼顧企業資料與新創智慧財產權，讓通用技術有機會持續產品化。如此，大企業解決營運問題的投入，也能成為台灣培育新服務與新市場的動能。

資金與人才也要配合這條成長路徑。產品完成驗證之後，企業仍需投入國際業務、夥伴經營與持續研發，成長資金應支持這些能力的建立。大學與企業則須共同培養懂技術、產業、產品與市場的跨域人才。當本地企業能提供參與產品決策及全球經營的職涯，資本投入才更可能轉成長期的知識累積與專業工作。

平台能否走向國際，還取決於台灣參與規則形成的能力。政府、公協會與業者應串連海外驗證及通路夥伴，積極參與產業資料與AI介面標準，讓本地開發的產品更容易進入跨國合作網絡。隱私、資安與資料可攜性，也須納入產品設計，使信任成為拓展市場的資產。

而若從這個角度看，政策成效的衡量也需調整。除了募資金額與新創家數，更應觀察自主產品能否持續取得海外收入、吸引合作夥伴，以及產品決策與研發能力能否留在台灣。即使企業經歷併購或投資人退出，只要人才、知識與創業經驗能回流本地，仍可為下一代企業提供養分。

AI新創熱，為台灣打開重新選擇全球分工位置的窗口。能否掌握這個機會，取決於我們能否把重要供應者的實力，轉成組織市場、引領創新與參與制定規則的能力。