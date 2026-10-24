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聯合報黑白集／檢調怕絕食？

聯合報／ 黑白集

新竹地檢署22日指揮調查人員前往台北市搜索<a href='/search/tagging/2/美麗島電子報' rel='美麗島電子報' data-rel='/2/227646' class='tag'><strong>美麗島電子報</strong></a>董事長<a href='/search/tagging/2/吳子嘉' rel='吳子嘉' data-rel='/2/115522' class='tag'><strong>吳子嘉</strong></a>辦公室及住處。聯合報系資料照
新竹地檢署22日指揮調查人員前往台北市搜索美麗島電子報董事長吳子嘉辦公室及住處。聯合報系資料照

選舉正熱，新竹檢調突對《美麗島電子報》董事長吳子嘉台北住家和辦公室發動搜索，並將他帶回偵訊。原因是，民進黨新竹縣長候選人鄭朝方不滿吳子嘉在節目中屢批評其家族炒地及逃稅，告他「意圖使人不當選」。吳子嘉對檢調搜索反應強烈，痛批「司法迫害」，並揚言「絕食」抗議。

未料，當天傍晚情勢大逆轉，吳子嘉當場「無保請回」，笑嘻嘻地步出偵查大隊。更滑稽的是，吳子嘉說，檢調搜索約談並不是為了他批評鄭朝方的言論，而是地方派報單位發放其印製的文宣時，竟請了移工去發。根據《選罷法》，「外籍人士」參與台灣競選活動是違法的；但此案的觸法者是派報單位負責人，不是吳子嘉。

案情這麼一轉折，就不知歪到哪裡去了。從吳子嘉誹謗鄭朝方，變成移工不該發文宣；原本疑是一起「司法迫害」案件，突然間大縮水，令人嘖嘖稱奇。有人認為，應該是檢調擔心吳子嘉「絕食」，會把事態鬧到不可開交，所以緊急轉彎。也有人認為，鄭朝方原本選情不錯，萬一這案子鬧大，新竹選民必然開始注意鄭家炒地逃稅內幕。家醜一外揚，必然有傷選情，所以檢調奉旨不急在此刻辦案。

吳子嘉五年前被民進黨開除黨籍，言論愈來愈超越黨派，因此常惹綠營發毛。這回他揭弊義助徐欣瑩和李四川，能否奏功，令人拭目以待。

社論 黑白集 吳子嘉 美麗島電子報

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選舉正熱，新竹檢調突對《美麗島電子報》董事長吳子嘉台北住家和辦公室發動搜索，並將他帶回偵訊。原因是，民進黨新竹縣長候選人鄭朝方不滿吳子嘉在節目中屢批評其家族炒地及逃稅，告他「意圖使人不當選」。吳子嘉對檢調搜索反應強烈，痛批「司法迫害」，並揚言「絕食」抗議。

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