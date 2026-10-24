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聯合報社論／藍營的「太陽」此時不發威，更待何時？

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國民黨主席鄭麗文。聯合報系資料照
國民黨主席鄭麗文。聯合報系資料照

距離選舉只剩卅五天。民進黨方面，除利用執政優勢不斷出動政務官進行「政策助選」，並透過「雙總統輔選陣線」及側翼青鳥的動員，把「洋流」炒得沸沸揚揚。相形之下，國民黨最近才看到「秃子、燕子、漢子」為江啟臣站台，盧秀燕則自告奮宣布出任蔣萬安競總主委，幫他拉抬造勢。藍營高層的啟動嫌遲，但若能在最後關頭激起支持者的危機感和參與感，必能打破目前這股民意的「沉默螺旋」。

藍營號稱有「四個太陽」，其實是外界溢美之詞。一個黨有那麼多太陽，雖未必各懷鬼胎，下面必然形成「各擁其主」的生態，不利凝聚與團結。藍營「四個太陽」各具不同能量：韓國瑜擁有立法院長的高層政治實力，盧秀燕具有最佳人和與政績、且即將卸任無後顧之憂，蔣萬安有首都市長光環正力拚連任，主席鄭麗文則手握黨機器動員大權。無論如何，要取得選舉勝利，必須四個太陽同心齊力攜手合作；若各行其是，將輕易被各個擊破。

這次選舉，民進黨展現了勢在必得的企圖。總統賴清德、閣揆卓榮泰、乃至內閣政務官四出輔選，不斷撒出各種地方建設承諾，以現實利益來利誘選民。前總統蔡英文更高調復出，打破卸任元首僅站台的慣例，親自擔任多名綠營縣市長候選人的競總主委或榮譽主委，也在非典型社群發揮其穿透力，彌補賴清德無法觸及的群眾。再加上綠媒網軍的造勢動員，靈活的競選技巧及造勢小物，不斷把綠營氣勢衝上熱點。

相對而言，藍營的選戰策略便顯得笨拙而保守。其中原因，或許是國民黨自認擁有穩健地方執政優勢，而民進黨執政不得人心，再加上綠營去年大罷免大失敗的經驗，因而對選舉布局輕忽以對。未料，藍營在彰化、竹縣等多地都鬧出內訌，且遲遲無法解決，形成內傷。包括蔣萬安，原本十拿九穩的優勢，卻在對手不斷透過媒體、網軍和民調的操盤下，被打到措不及防。主要原因，就是過度輕敵，也萬萬沒想到「脆」這樣的綠營同溫層培養器，能在短短時間鼓動強大的洋流聲勢。

在競選主軸方面，國民黨打出「拚和平、顧人民、台灣贏」的口號，看似四平八穩，卻顯然不夠響亮。用在地方選舉，號召力不是太強。尤其，面對民進黨種種超越黨政分際的政治動員，包括司法介選，國民黨雖有批評，但總是不夠強、不夠用力，無法凸顯在野黨的反對立場。更重要的是，國民黨的四顆太陽至今尚未同台合體，為藍軍候選人造勢。四顆「太陽合體」，和「三子同台」一樣，具有強烈的象徵意義和號召力，國民黨應該儘早安排黨內王牌不定時巡迴站台，甚至可以舉辦跨縣市的共同造勢，把藍軍氣勢拉到最高。此時若不積極行動，要等投票前夕才來一場儀式性會師，太陽恐將變成了流星。

論選舉，民進黨當然是行家，他們可以軟硬兼施，把選戰打到遍地烽火、絕無冷場，打到連自己都真假虛實莫辨，就像大罷免和這次的洋流。但追根究柢，選舉只是手段，取得政權服務人民才是目的；如果為獲勝而不擇手段製造仇恨、撕裂社會，這樣的民主過程無疑是在倒退。相對的，藍營雖提出了「拚和平」、「顧人民」等理念，如果無法將這樣的意志一步步展現在選戰過程中，並極力喚起支持者的警醒和認同，它的呼喚終將枉然。

連續幾個詭異的民調，凸顯民意出現了「沉默螺旋」，藍營支持者怯於表態。此時此刻，四個太陽必須站出來打破這個螺旋，讓支持者知道他們不是孤立的。

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