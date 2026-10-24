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經濟日報社論／資產管理國家隊 合併就能變強嗎？

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四家公股金控在10月22日同步通過旗下投信合併案，宣告台灣將出現一支新的「資產管理國家隊」。聯合報系資料照
四家公股金控在10月22日同步通過旗下投信合併案，宣告台灣將出現一支新的「資產管理國家隊」。聯合報系資料照

第一金（2892）、兆豐、合庫及華南四家公股金控在10月22日同步通過旗下投信合併案，宣告台灣將出現一支新的「資產管理國家隊」。以今年6月底資料計算，合併後管理資產規模達4,848億元，市場排名第12名，市占率約2.1%，由第一金投信擔任存續公司。這項歷經協商的整併案終於邁出第一步，政府期待藉此擴大規模、降低成本，提升公股金融機構的競爭力。但四家公司加在一起仍只排名第12，這支國家隊究竟能打什麼仗？

全球資產管理業正經歷激烈競爭，美國貝萊德、先鋒集團等大型業者，憑藉龐大資產規模、低廉管理費及先進資訊技術，持續吸引投資資金。據資料顯示，2025年底全球第三方資產管理規模已達151兆美元，資金集中於少數大型機構。規模不足的業者面臨管理費下降、科技投資增加及人才成本上升的多重壓力。

台灣也有類似現象，ETF快速成長，資金集中於少數熱門產品，投信業的競爭早已從基金數量轉向投資績效、產品設計與通路能力。四家公股投信原本各自經營，研究團隊、資訊系統及行政作業重複配置，整併確實有其經濟理由。

若合併只是把原有資產集中計算，並未創造新的客戶與資金。原有基金若缺乏產品特色與績效優勢，也不會因合併就突然受到投資人青睞。規模增加能否轉化為獲利，還要看管理費收入、營運成本及新增資金流入。若只追求排名上升，整併成果恐怕停留在財務報表。

公股金融機構長期受到人事制度、薪酬結構及行政文化限制，投信業尤其需要優秀的基金經理人、研究分析師與金融科技人才。合併後若仍沿用公股體系僵化的管理方式，人才必然流失。

此次第一金控將取得50.3%股權及過半董事席次，其餘三家金控共同持股。形式上已有明確的主導者，但四家股東能否有大格局的心態，讓專業經理人充分發揮，才是未來的考驗。

尤其值得注意的是，合併後可能出現職務重疊、組織調整及不同企業文化的磨合。員工安置必須妥善處理，但也不能讓保障既有職位成為永久維持重複組織的理由。金融業講究效率，公股事業同樣應接受市場檢驗。

政府近年喜歡以「國家隊」稱呼政策支持的產業或企業組合，似乎只要掛上這個名稱，就能取得競爭優勢。但資產管理業與公共建設不同，投資人選擇基金，主要考慮報酬、風險、費用與服務，並不會因為公司具有公股背景，就願意接受較差的績效。

公股金融機構確實擁有龐大的銀行據點與客戶基礎，這是民營投信未必具備的優勢。但若把旗下銀行當成基金銷售的保證通路，甚至以行政要求推銷自家產品，反而可能損害客戶權益。銀行理財專員應依客戶需求推薦適當商品，不能承擔替合併後的投信衝高規模的任務。

台灣正推動亞洲資產管理中心，公股投信整併應與此政策相互配合。政府也應要求合併後的新公司提出具體經營目標，包括三年內新增管理資產、降低成本、改善基金長期績效及提升客戶滿意度，並定期公開成果。尤其要區分股市上漲帶來的資產增值與實際吸引的新資金，避免把市場行情當成經營成績。

金融科技與AI的應用也不能缺席。四家公司整併後若能建立共同資訊平台，確實有機會節省成本，但系統整合的費用、時程及資安風險，同樣必須納入評估。

公股投信四合一值得支持，畢竟長期分散經營、規模偏小，已難以適應國際金融競爭。但政府不宜把董事會通過合併案當成政策成功，更不能以國家隊之名要求市場給予特殊待遇。

四家變一家，組織圖很容易重畫，經營文化卻不容易改變。財政部應減少行政干預，建立專業治理及績效責任制度，讓經營團隊有充分權限，也承擔成敗責任。

國家隊的價值終究要由市場決定。三年後若管理資產持續增加、基金績效改善、營運成本下降，投資人自然會肯定這項改革。倘若只多了一家規模較大的公股機構，卻仍依賴政府資源與銀行通路維持業績，這場整併恐怕只是把四個包袱裝進同一個箱子。

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