聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／別忙著把洞挖大

聯合報／ 黑白集

因應薔琵颱風朝台灣接近，<a href='/search/tagging/2/台北市長' rel='台北市長' data-rel='/2/253814' class='tag'><strong>台北市長</strong></a><a href='/search/tagging/2/蔣萬安' rel='蔣萬安' data-rel='/2/109340' class='tag'><strong>蔣萬安</strong></a>以防災工作為優先，昨天上午視察長安抽水站後，隨即，隨即趕赴下一個視察行程。 記者林伯東／攝影
因應薔琵颱風朝台灣接近，台北市長蔣萬安以防災工作為優先，昨天上午視察長安抽水站後，隨即，隨即趕赴下一個視察行程。 記者林伯東／攝影

電影《阿波羅十三》中，太空船歷劫返航，地面控制中心此時發現，進入大氣層的軌道仍有偏差。艾德哈里斯飾演的指揮官克蘭茲（Gene Kranz）確認太空人已無力再修正後，說：「不必告訴他們。」

克蘭茲此言的精髓，絕對不是掩蓋風險，而是危機當前，最忌自亂陣腳。能解決的問題設法克服，至於超乎預期的部分，只能盡人事聽天命。把壞消息丟給太空人，只會徒增他們恐慌，反而犯下錯誤。

最近的台北市長選情，頗能與這段劇情對照。面對「洋流」來勢洶洶，蔣萬安原先優勢被追上，藍營內立刻浮現「優良」傳統，不乏「清流」疾呼究責，或譏諷主事者無能，更有人翻出宿怨細數舊帳。至於如何改善眼前局面，卻拿不出半點主意。看似憂心大局，實則發洩情緒。面對利空，若還唯恐洞被挖得不夠大，除了讓對手看笑話，還能成就什麼？

選舉如同球賽，前一球失誤當然值得檢討，但比賽還在進行，該做的絕非狂罵自己球員，卻讓對手繼續得分。真正該做的，是如何盤點應對，打好下一球，扳回一城。

阿波羅計畫的指揮官知道，危機時刻最需要的不是抱怨，而是穩住軍心，盡一切可能，把太空人平安帶回家。

選舉亦然。真正的考驗，不在於誰最會指出錯誤，而在於誰能先回過神來，記得眼前還有一場仗要打。

社論 黑白集 蔣萬安 藍營 台北市長 選戰 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新聞眼／蔣萬安破釜沉舟 要帶領藍營選情逆洋流而上

選縣市長不是選口才！選戰倒數40天，如何說進選民心裡？ ——從蔣萬安、沈伯洋的專訪，看候選人的選戰語言與精準溝通

選舉投票前…守護星土逆+水逆來襲！命理師喊蔣萬安、沈伯洋要注意

越倒楣反而越強大！3星座自帶逆襲體質，人生低谷也能翻身

相關新聞

聯合報黑白集／別忙著把洞挖大

電影《阿波羅十三》中，太空船歷劫返航，地面控制中心此時發現，進入大氣層的軌道仍有偏差。艾德哈里斯飾演的指揮官克蘭茲（Gene Kranz）確認太空人已無力再修正後，說：「不必告訴他們。」

聯合報社論／尖端晶圓廠的邋遢施工意外，兩極世界血淚

台積電高雄楠梓廠Ｆ廿二晶圓廠四期工程近日發生重大工安意外。四名外包商工人進行三樓高空鋼構吊掛作業時，因外側鋼構連結板螺栓斷裂，導致工人連同鋼架從高空墜落，四人全部罹難。南科管理局初步調查，事故原因可能是固定鋼梁用的螺栓因「重複使用」導致材質老化，或螺栓數量不足無法承受鋼梁與作業人員的重量而斷裂。這起意外令人難以想像：建造的是世界最先進的晶圓廠，傳統包商卻偷工減料釀出巨禍，這真是台灣兩極世界的寫照。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。