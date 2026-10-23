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聯合報黑白集／別忙著把洞挖大
電影《阿波羅十三》中，太空船歷劫返航，地面控制中心此時發現，進入大氣層的軌道仍有偏差。艾德哈里斯飾演的指揮官克蘭茲（Gene Kranz）確認太空人已無力再修正後，說：「不必告訴他們。」
克蘭茲此言的精髓，絕對不是掩蓋風險，而是危機當前，最忌自亂陣腳。能解決的問題設法克服，至於超乎預期的部分，只能盡人事聽天命。把壞消息丟給太空人，只會徒增他們恐慌，反而犯下錯誤。
最近的台北市長選情，頗能與這段劇情對照。面對「洋流」來勢洶洶，蔣萬安原先優勢被追上，藍營內立刻浮現「優良」傳統，不乏「清流」疾呼究責，或譏諷主事者無能，更有人翻出宿怨細數舊帳。至於如何改善眼前局面，卻拿不出半點主意。看似憂心大局，實則發洩情緒。面對利空，若還唯恐洞被挖得不夠大，除了讓對手看笑話，還能成就什麼？
選舉如同球賽，前一球失誤當然值得檢討，但比賽還在進行，該做的絕非狂罵自己球員，卻讓對手繼續得分。真正該做的，是如何盤點應對，打好下一球，扳回一城。
阿波羅計畫的指揮官知道，危機時刻最需要的不是抱怨，而是穩住軍心，盡一切可能，把太空人平安帶回家。
選舉亦然。真正的考驗，不在於誰最會指出錯誤，而在於誰能先回過神來，記得眼前還有一場仗要打。
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