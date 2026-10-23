聯合報社論／尖端晶圓廠的邋遢施工意外，兩極世界血淚

台積電高雄楠梓廠傳出重大工安事故，4名男性工人施工時從高處墜落。 記者郭韋綺／翻攝

台積電高雄楠梓廠Ｆ廿二晶圓廠四期工程近日發生重大工安意外。四名外包商工人進行三樓高空鋼構吊掛作業時，因外側鋼構連結板螺栓斷裂，導致工人連同鋼架從高空墜落，四人全部罹難。南科管理局初步調查，事故原因可能是固定鋼梁用的螺栓因「重複使用」導致材質老化，或螺栓數量不足無法承受鋼梁與作業人員的重量而斷裂。這起意外令人難以想像：建造的是世界最先進的晶圓廠，傳統包商卻偷工減料釀出巨禍，這真是台灣兩極世界的寫照。

罹難的四名工人，是下游包商上昊機械的僱工，皆年僅卅多歲，都是家中經濟支柱。他們施工時，均依規定繫掛安全繩，但安全繩繫掛在錯誤的立柱上，夾在掉落的鋼構組件上，導致安全繩失去作用而重摔落地喪命，家屬悲慟欲絕。對這起意外，台積電相當重視，已下令全台新廠區的鋼構工程全面停工，待事故原因調查及廠商改善計畫審查通過，才能申請復工。

這起意外令人扼腕，也讓人對台灣產業的「兩極化」現象感到驚愕，更對政府「重產值、輕工安」的態度感到憤怒。楠梓這座Ｆ廿二晶圓廠，被台積電設定為最新先進製程的重鎮，要將二奈米及一．六奈米的技術應用在十二吋晶圓上，製造出內部結構最微縮精細的產品，是領先全球的技術。誰料，它的建廠工程仍然層層轉包，下游包商仍是想方設法偷工減料罔顧工人安全；如此「先進與落後」、「光鮮與陰暗」的對照，顯得多麼突兀！

近幾年，半導體及ＡＩ產業欣欣向榮，台積電及其供應鏈在全球和全台四處擴廠，造就了台灣勢不可擋的高速成長。問題是，半導體業的科技進步，並未帶動周邊及下游產業鏈生態的正向提升，偷工減料惡習未改，層層轉包的制度更輕易隔開了業主的責任。以台積電楠梓廠為例，轉包至出事的上昊，已經是第四包。表面上，工人幫台積電建廠，似乎很光鮮；實際上，他們領取的是微薄薪水，面對的是態度邋遢的包商，工作風險極高。尤其在各大廠競相擴建之際，因缺工嚴重，工安品質更易受到忽略。

根據「工作傷害受害人協會」的統計，從二○一九年至今，台積電相關建廠工程共發生十五起重大事故，造成十八名勞工死亡。這些意外，未必可直接歸責於台積電，但它仍難擺脫自己的道義責任。簡單地說，如果台積電在建廠過程中多一分用心，多付出一點關懷與監督，都能減少意外的發生，就像它能在無塵室製造出最高良率的晶片一樣。

難辭其咎的，還有政府及科學園區管理局。南科管理局在這次事故發生後，立即將上昊機械及東鋼構兩公司的現場負責人移送法辦，並稱過去兩年曾對該廠進行廿一次勞動檢查、一次鋼構專案檢查，開罰過兩次金額計廿一萬元。問題是，廿一次勞檢均未查出紀錄不良的上昊機械施工問題，遭質疑是虛應故事。事實上，南科園區的總就業人口已超十萬人，正在瘋狂建廠的有幾十家，但南科專職的勞檢人員只有十幾人。以如此微薄的勞檢人力，對比龐大的建廠量體，根本不足以勝任監督、揪錯或防患未然的功能。南科局長鄭秀絨第一時間聲明，死亡事故並非「趕工」造成，目的就是做風險切割，轉移輿論對政府「趕工護航」的批評，卻遮不住賴政府一味追求產值、卻輕忽工安的近利心態。

在政府全力扶植下，科技業開出了燦爛花朵；但在陰暗的一面，卻是弱勢工人在不良環境中為它們賣命的慘狀。兩極化的社會，會有人嚮往嗎？