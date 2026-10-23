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經濟日報社論／美國期中選舉：經濟大單的民意考驗

經濟日報／ 社論

美國即將舉行期中選舉，川普不斷以各國對美投資與採購承諾，展示「美國優先」的成果。然而，白宮宣布的大單，與民眾支付的帳單，顯然是兩回事。外國擴大投資，未必能讓美國民眾感到生活改善。這種落差正成為共和黨沉重的選舉壓力。

近期多項民調顯示，川普支持度偏低，民眾尤其不滿意他處理通膨問題的表現，民主黨很有機會重新取得參、眾兩院多數，打破共和黨完全執政的優勢。

美國經濟的問題，不只是成長快慢，更在成長如何擴散，轉化為就業與所得。今年經濟成長率預估仍可達2.2%，AI投資持續提供支撐，但龐大的投資未必能創造足夠就業機會。9月非農就業僅增加29,000人，失業率為4.2%；8月物價年增3.4%，凸顯投資增加與家庭生活改善之間，仍有一段距離。因此即使經濟持續成長，民眾也未必能受惠。這正是川普高舉投資成績，卻未能贏得選民支持的原因。

川普與選民的落差，既在分配，也在時間。新投資需要多年才能投產，家庭帳單卻須按時支付；投資利益可能集中於少數產業與地區，物價壓力卻廣泛影響民眾。川普以未來的就業機會回應眼前的生活負擔，難以說服選民。

關稅政策也呈現類似的落差。過去徵收的對等關稅已進入退稅程序，川普卻仍運用其他法律工具課稅。此種「左手收稅、右手退稅」的方式，顯示關稅措施的調整，不代表對外經貿政策的轉向。但對企業而言，困擾的不只是稅率高低，更是交易條件反覆改變，讓生產與投資難以規劃。即使取得退稅，先前承受的資金壓力與訂單損失，也未必能完全彌補。

值得注意的是，關稅措施雖有變動，先前談妥的各國對美投資與採購安排，並未隨之撤回。這意味著，川普即使在關稅上遭遇法律阻力，仍會繼續要求外國履約，以鞏固對外談判成果。

因此，即使川普在期中選舉受挫，各國面對美國的經貿壓力未必減輕。共和黨若失去國會多數，新法案與新增經費將更需要協商，但既有貿易法律授權不會消失。當國內政策難以推動，催促外國履約，甚至要求外國加碼，反而可能成為川普展示政績的途徑。

基於此，台灣應及早因應美國選後的發展。政府目前規劃待301產能過剩調查底定、確認優惠待遇後，將台美對等貿易協定與投資備忘錄送交立法院。後續審議與執行，將考驗台灣如何兼顧對外承諾與國內需求。

協定涉及對美大幅開放市場，以及能源、航空等採購承諾。合作可能增加商機，也會讓部分業者面對更大競爭。政府應說明利益與成本，為受影響產業提出配套，並確保美方優惠與台灣履約同步落實，避免出現台灣投入已成事實，美方優惠卻仍未能確定的情況。

近期自美進口馬鈴薯事件，也提醒政府正視市場開放的疑慮。政府不能只以「標準不變」回應，還應說明檢疫與食安查驗如何分工，並公開執行結果。市場開放不等於放鬆把關，履行協定更須回應民眾疑慮。唯有承諾內容與管理責任清楚可查，才能避免個別事件擴大為對整體協定的不信任。

同樣地，擴大採購與國防支出，也應說明必要性、財政負擔及執行效益。國防預算與貿易議題雖有不同性質，但都不能只以投入金額衡量成果，而應讓社會理解資源如何運用，並檢視實際效益。

此次美國期中選舉，凸顯對外談成的大單，最終仍須通過國內民意的檢驗，川普必須讓投資承諾轉化為就業與所得。台灣則應在履行對外協定的同時，爭取合理待遇，並守護食品安全、照顧受衝擊產業。唯有讓合作利益落實、調整成本受到妥善處理，經貿成果才能贏得人民支持。

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