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聯合報黑白集／洋流「超英趕美」

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/民進黨' rel='民進黨' data-rel='/2/111859' class='tag'><strong>民進黨</strong></a>台北市長參選人<a href='/search/tagging/2/沈伯洋' rel='沈伯洋' data-rel='/2/220120' class='tag'><strong>沈伯洋</strong></a>（中）昨出席「大稻埕秋穫季」活動。 記者曾學仁／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）昨出席「大稻埕秋穫季」活動。 記者曾學仁／攝影

這次選舉最受注目的現象，非「洋流」莫屬。近日傳出沈伯洋民調大勝蔣萬安十七個百分點，厲害到這地步，就有點匪夷所思了。這個數字，漂亮到連綠營人士都難以置信。民進黨新媒體中心主任便直言，沈伯洋在網路社群仍面臨逆風，負面聲量遠高於正面聲量。

根據一向可靠的媒體民調，沈伯洋五月的民調仍落後蔣萬安廿八個百分點，最近差距已拉近為個位數。但曹興誠出資的機構所做的民調，沈伯洋卻已反超十七個百分點，從負到勝一口氣追趕四十五個百分點，真是神奇的小子！稱之「超英趕美」，還不足以形容。

更驚人的是，連傳統藍營票倉的信義、大安等區，在此民調中均遭洋流全面輾壓。這就令人好奇：台北市民的認同為何出現大轉彎？專家的解釋是，洋流沸沸揚揚，引發中間選民及藍白陣營的「沉默螺旋」；大家拒絕表態的結果，便造就「藍區淪陷」的假象。

洋流以洶湧之勢逆襲蔣萬安，青鳥們奔相走告，歡呼「台北人終於醒了！」但接下來要傷腦筋的，恐怕是民進黨了。如果沈伯洋如此魅力無法擋，兩年後由他代表爭逐總統寶座，應該比賴清德更十拿九穩吧？尤其，沈伯洋若覺得自己已經站上顛峰，勝券在握，那他稍早猶豫著不肯辭去立委職務，現在應可以放手一搏了吧！都超英趕美了，還戀個什麼棧！

社論 黑白集 沈伯洋 民調 曹興誠 蔣萬安 民進黨 2026九合一選舉

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