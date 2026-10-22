聯合報社論／卓揆大白話：蔣市政不變，賴國政亂變

松山機場遷建引發熱議，不只台北市前市長陳水扁曾公開表示「松山機場絕對要遷」，卅多年來，民進黨所有台北市長候選人都是同一主張。 聯合報系資料照

台北市長蔣萬安拋出松山機場遷移議題，民進黨集體「唱反調」。行政院長卓榮泰近日宣稱，蔣市長若連任，「我跟大家保證，以後的四年跟以前的四年一模一樣」，一樣喝鮮奶、輝達會進來、大巨蛋已經在，「松山機場還是在」。台北市這四年的進步，連民進黨都耳熟能詳，卓揆這番話更不證自明：卡住松機遷移的不是蔣市府，而是賴政府。

松機遷移不是憑空飛來，早在桃園機場興建前，政府就討論過類似計畫。一九九五年，台北市長陳水扁公開表示，「松山機場絕對要遷，只是時間早晚的問題」，並成立松機遷建評估小組。卅多年來，民進黨所有台北市長候選人都持同一主張；前市長柯文哲也坦言考慮遷移，卻因國防部始終未明確說明松機的軍事必要性而卡住。由此可知，民進黨嘴巴喊了幾十年，但拿到中央政權後就忘光光，把松機對首都發展的障礙拋在腦後。

選戰當前，卓榮泰卻說溜了嘴，他的話洩漏了中央「卡蔣」的心機，要讓蔣萬安的政見無法兌現。但卓揆越是想臭蔣萬安，反而越替蔣市府背書，承認鮮奶、輝達、大巨蛋都是其政績。市民也沒忘記，民進黨當年如何抵制大巨蛋、唱衰鮮奶政策，一度還想把輝達總部移到外縣市。如今，這些成為多數市民有感的政績，民進黨卻開始眼紅了。

蔣萬安明明做了很多事，民進黨卻硬拗他一事無成，這就是選舉花招，跟它高談遷松機卻無意真推動一樣。事實上，卓榮泰酸言貶抑鮮奶、輝達總部、大巨蛋等政策，不也是在羞辱台北市民？卓榮泰嘲諷蔣萬安一成不變，但拿同一標準檢驗賴政府，變與不變間，人們又看到了什麼？立院通過的法案，賴政府卻用「不副署」手段杯葛，除了僵固守舊，更是破壞憲政。以長者健保免費的政策為例，賴總統稱讚屏東作法「妥當」，卓揆卻批評立院法案違憲，政府的標準何在？再如，賴政府想要重啟核能，又不願承擔推翻蔡總統「非核家園」的罪名，就把依法執行的責任推給國會，說法與做法顛三倒四。癥結在，經濟民生所需的缺電問題，政府到底要不要解決？

再看兩岸關係。蔡英文主張維持現狀，但現狀卻被賴總統破壞殆盡；兩岸情勢陷於險峻，不少外媒和智庫都對台海兵凶戰危提出警告。相形之下，美國總統川普和中國國家主席習近平頻頻會面，白宮不斷延宕對台軍售進度；賴清德卻仍不知調整美中台三邊關係，一味讓台積電、中油加碼對美投資。這種一廂情願的作法，將把台灣帶到哪裡？民進黨唯一不變的，就是它好鬥的狼性。賴總統期許台灣成為「山巔之城」，其操作卻讓台灣愈來愈像「顛倒之國」。

蔣萬安認為，松機遷移後，離島病患可搭透過直升機加高鐵等「綠色通道」，協助搶救。綠營側翼卻斷章取義，扭曲成「蔣主張離島可搭高鐵後送」。所謂「造謠一張嘴、闢謠跑斷腿」，積非成是的造假抹黑，示範了什麼民主精神？民進黨傾全黨之力「毀蔣」，目標不只為市長選戰，而是要將賴總統二○二八可能的假想敵提前殲滅於灘頭。

卓榮泰一句「四年一模一樣」，原想嘲諷蔣萬安，卻反倒點出政策穩定的價值：值得堅持的事，不必為變而變。反觀賴政府，從憲政爭議、兩岸關係，到能源、松機、健保等政策立場反覆，毫無信念。民進黨昔日高舉民主與進步，卻因迷戀權力而逐漸變形，價值說變就變。民眾該問的，不是蔣市長四年後施政會不會改變，而是民進黨究竟還有什麼原則能始終如一？