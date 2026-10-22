經濟日報社論／Grab併購遭否決 雙雄並立未必真競爭

公平會昨天決議禁止Grab收購foodpanda台灣業務。聯合報系資料照

公平會昨天決議禁止Grab收購foodpanda台灣業務，這項決定不只是對單一併購案的否決，更凸顯平台經濟競爭審查的核心問題：市場上即使仍有兩個品牌，也不代表存在兩個真正獨立、積極競爭的市場力量。

公平會指出，台灣外送平台市場由Uber Eats與foodpanda兩大業者主導。Grab若完成收購，將取代foodpanda，成為Uber Eats在台灣市場的主要競爭對手。然而，Uber持有Grab約13.1%的股份，表決權約占3.9%，雙方過去亦存在董事關係及商業合作。公平會認為，這些連結可能降低雙方積極競爭的誘因與能力；加上過往互動紀錄及市場欠缺足夠的抗衡力量，結合後的競爭疑慮難以排除。

雖然Grab提出稀釋Uber持股、限制董事兼任及避免競爭敏感資訊交流等措施，仍不足以化解公平會疑慮，因此禁止結合。

本案值得重視之處在於，競爭法不能只計算市場上有幾個品牌，更必須檢視股權結構、公司治理及實質競爭誘因。若兩家平台各自經營，卻因股權利益、治理關係或資訊流通而降低競爭意願，表面上的雙占市場，未必能維持實質競爭。消費者即使仍可在不同App之間選擇，也不代表市場競爭強度必然維持不變。

當然，Uber持有Grab股份，並不當然表示雙方必然停止競爭，更不能僅憑持股比例便推定存在違法協同行為。關鍵在於，股權連結是否改變企業的競爭誘因，以及這種改變是否足以對市場產生實質影響。公平會仍須依據持股與表決權、董事關係、商業合作及資訊流通等具體事證，嚴謹判斷結合後的競爭風險。

外送平台具有顯著多邊市場與網路效應。消費者愈多，平台愈能吸引商家加入；商家提供的商品與服務愈豐富，愈能提高平台對消費者的吸引力。平台整合有可能提高訂單密度、改善配送效率及降低成本，卻也可能提高新進業者取得消費者、商家與外送員的門檻。

因此，併購審查不能只看短期價格，更須評估商家議價能力、外送員的工作選擇、服務品質、促銷誘因，以及新進業者能否有效進入市場。尤其是平台效率提升後，能否實際降低商家營運成本、改善配送服務，並讓消費者共享效率成果，而非僅增加平台自身收益，更應納入整體經濟利益的客觀評估。

依《公平交易法》第13條第1項，事業結合的整體經濟利益，若未大於限制競爭的不利益，主管機關即有禁止結合的法律依據；同條第2項則允許主管機關附加條件或負擔，以確保整體經濟利益大於限制競爭的不利益。因此，競爭審查不僅要衡量企業提出的效率利益是否具體、可驗證，也要判斷限制競爭的風險能否透過有效且可執行的措施排除。這是一項以經濟分析與具體證據為基礎的權衡，而不是對大型企業或外商的預設立場。

本案遭禁止結合，不宜被解讀為反對外商投資，也不代表大型企業整合必然有害市場。公平會應聚焦於市場結構、競爭誘因及整體經濟利益，依據證據與法律標準做成決定。至於Grab未來能否再次申報，法律上是否容許重新申報，與新申報能否獲得核准，是兩個不同問題；關鍵仍在交易架構、股權連結及矯正措施是否有實質改變，以及能否提出足以消除競爭疑慮的具體方案。

Grab併foodpanda案提醒我們，平台經濟的競爭治理不能只看品牌數量，也不能只看眼前價格，而應深入檢視企業之間的股權關係、治理安排與長期競爭誘因。競爭法不是為了維持特定品牌的數量，而是為了確保市場持續具備有效競爭的條件。兩個品牌，不一定等於兩個競爭者；公平會守住的，不只是市場結構的數字，更是消費者的選擇權、商家的議價空間，及數位經濟持續創新的可能。