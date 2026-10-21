經濟日報社論／台積電全球擴廠，是喜是憂？

台積電近日在第3季法說會上，釋出兩項重大消息。路透

台積電（2330）近日在第3季法說會上，釋出兩項重大消息。董事長魏哲家宣布，台南將再增加一座3奈米晶圓廠，預計2028年上半年量產，同時證實已派遣團隊前往美國德州，評估設立新廠的可能性。台積電也將今年美元營收成長預估上修至44%，顯示AI晶片需求依然強勁。台灣最重要的企業正加速全球布局，國人除了為營收與獲利喝采，更應關心未來的產業版圖將如何改變。

台積電目前規劃未來幾年在台灣興建13座晶圓製造及先進封裝廠，海外另有五至六座晶圓廠。從台南、新竹、高雄到美國、日本，龐大的投資計畫顯示，半導體產業仍在快速成長，也說明台積電已成為各國競相爭取的戰略資產。

台積電赴德州評估設廠，背後有美國客戶擴充產能的需求，也有政治因素。美國希望將更多先進晶片製造留在境內，降低對海外供應鏈的依賴。從補助、關稅到政策施壓，美國政府已把半導體製造，視為國家安全的重要工作。

對台積電而言，貼近客戶設廠有其商業道理。輝達、蘋果、超微等大型科技公司都需要穩定的晶片供應，客戶願意支付更高價格，海外生產自然值得考慮。但美國設廠的營運成本遠高於台灣，海外廠今年預估將使毛利率減少近兩個百分點，未來影響可能擴大至三至四個百分點。全球布局的代價，終究將顯示在未來的財報上。

值得注意的是，特斯拉創辦人馬斯克提出Terafab晶圓廠計畫，正與台積電討論合作。魏哲家堅持無論採取何種投資模式，晶圓廠都必須由台積電營運。這項堅持十分重要，因為台積電最珍貴的資產，除了製程技術，還有良率控制、製造管理及長期累積的工程經驗。投資可以合作，技術與營運主導權不能輕易讓出。

就在法說會前夕，輝達創辦人黃仁勳談論與台積電長達30年的合作關係。他回憶當年張忠謀對無法做到的要求坦白說明，反而讓他建立信任；雙方願意共同承擔風險，也讓供應商保有合理利潤，才有今天的合作成果。輝達的成功提醒我們，優秀供應鏈需要長期培養，企業之間若只計較眼前得失，很難共同承擔龐大的研發投資。

不過，商業信任仍須建立在彼此具有談判能力的基礎上。台積電能與全球科技巨擘平等合作，靠的是其他企業難以取代的製造實力。台灣其他供應商若缺乏自主技術，即使合作多年，也可能隨時遭到替換。

台積電強調台灣優先，值得肯定，但政府不能因此認為產業優勢可以永遠維持。晶圓廠落腳何處，牽動人才、設備、材料及研發資源的配置。海外廠愈多，供應鏈跟隨移動的壓力愈大。長期下來，台灣可能逐漸失去部分高附加價值的產業優勢。

政府應該提出具體政策，確保最先進製程的研發、人才培育與主要生產基地持續留在台灣。穩定供電、充足供水、合理土地取得及完善交通建設，都是企業投資的基本條件。若連這些需求都無法滿足，要求企業根留台灣便缺乏說服力。

台積電走向世界已經無法逆轉，也沒有必要阻止。台灣應該爭取的是全球布局所創造的利益，繼續在台灣累積。海外投資帶來市場與客戶，國內投資則應帶動技術、人才與產業發展。台積電可以在美國、日本甚至更多國家設廠，但台灣必須持續提供讓企業願意投資的環境。黃仁勳重視長期合作的道理，同樣適用於政府與企業之間。政府提供可靠的基礎建設與人才，企業則以投資、就業及技術發展回饋社會。

台積電的成功值得驕傲，但台灣未來的競爭力，不能只靠台積電繼續成功。如何讓更多台灣企業成為世界級公司，才是政府在這場半導體盛宴中應該努力的方向。