聯合報黑白集／選戰的「戲味」

民進黨台北市參選人沈伯洋20日對於民調贏蔣萬安17%，選情穩定要不要辭立委一事，沈伯洋表示，辭職是為了展現決心跟勇氣。「我的決心跟勇氣都寫在臉上，無需辭立委去證明自己是一個有決心跟勇氣的人」。記者黃義書／攝影

大選剩不到四十天，有藝人表態挺洋流，重複老哏沒看頭；吸睛的是，媒體名嘴交鋒認知作戰專家。王偉忠、趙少康到吳淡如陸續專訪沈伯洋，其間還有蔡康永親身「見識洋流」。神祕流量幫這些祖師爺奶級主持人「破頂」，改寫個人收視及點閱高峰，讓不少圈內人欣羨。

沈伯洋帶著全新人設參選，企圖抹去大罷免時的極端形象。他三入藍媒中廣接受專訪，和當年柯文哲深入眷村、找新黨姚立明作總幹事，操盤手法一脈相承。但沈伯洋比柯Ｐ更會演，幾場專訪創高流量，綠媒宣稱主持人都為之折服。演藝圈爭相蹭流，民視連續劇立馬安排沈伯洋客串演出，押寶衝高收視率。

候選人蹭演藝圈大牌助選，早有慣例；今年反過來，影視紅人、媒體平台要靠洋流沾流量。這齣政治現象劇，著實諷刺。本應提供閱聽大眾檢驗候選人的平台，竟因「專訪沈伯洋提升收視點閱率」主客易位，反變成被報導的焦點。

吳淡如稱「沈伯洋行銷很漂亮」。她從商人角度肯定「洋流」操作，也清醒點出「人緣好可能會變」，還是要聽言觀行。畢竟，暖男秀是一時，能演四年嗎？台北市政千頭萬緒，又豈是一個「暖」字了得？

台北市長選情本來很冷，沒想到洋流劇力不凡，創造的點閱率比民調還有戲。但選民不是看戲的傻子，這終究是場認知作戰。