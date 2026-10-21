快訊

破圈抗洋流...蔣萬安專訪直球對決 謝震武重申讓「武薩奇」休息一下

聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／選戰的「戲味」

聯合報／ 黑白集

民進黨台北市參選人沈伯洋20日對於民調贏蔣萬安17%，選情穩定要不要辭立委一事，沈伯洋表示，辭職是為了展現決心跟勇氣。「我的決心跟勇氣都寫在臉上，無需辭立委去證明自己是一個有決心跟勇氣的人」。記者黃義書／攝影
民進黨台北市參選人沈伯洋20日對於民調贏蔣萬安17%，選情穩定要不要辭立委一事，沈伯洋表示，辭職是為了展現決心跟勇氣。「我的決心跟勇氣都寫在臉上，無需辭立委去證明自己是一個有決心跟勇氣的人」。記者黃義書／攝影

大選剩不到四十天，有藝人表態挺洋流，重複老哏沒看頭；吸睛的是，媒體名嘴交鋒認知作戰專家。王偉忠、趙少康到吳淡如陸續專訪沈伯洋，其間還有蔡康永親身「見識洋流」。神祕流量幫這些祖師爺奶級主持人「破頂」，改寫個人收視及點閱高峰，讓不少圈內人欣羨。

沈伯洋帶著全新人設參選，企圖抹去大罷免時的極端形象。他三入藍媒中廣接受專訪，和當年柯文哲深入眷村、找新黨姚立明作總幹事，操盤手法一脈相承。但沈伯洋比柯Ｐ更會演，幾場專訪創高流量，綠媒宣稱主持人都為之折服。演藝圈爭相蹭流，民視連續劇立馬安排沈伯洋客串演出，押寶衝高收視率。

候選人蹭演藝圈大牌助選，早有慣例；今年反過來，影視紅人、媒體平台要靠洋流沾流量。這齣政治現象劇，著實諷刺。本應提供閱聽大眾檢驗候選人的平台，竟因「專訪沈伯洋提升收視點閱率」主客易位，反變成被報導的焦點。

吳淡如稱「沈伯洋行銷很漂亮」。她從商人角度肯定「洋流」操作，也清醒點出「人緣好可能會變」，還是要聽言觀行。畢竟，暖男秀是一時，能演四年嗎？台北市政千頭萬緒，又豈是一個「暖」字了得？

台北市長選情本來很冷，沒想到洋流劇力不凡，創造的點閱率比民調還有戲。但選民不是看戲的傻子，這終究是場認知作戰。

社論

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

【即時短評】北市選舉加入盧秀燕元素 下屆總統前哨戰衝擊洋流質變？

破圈抗洋流...蔣萬安專訪直球對決 謝震武重申表情「武薩奇」休息一下

綠營嘉市議員參選人砸錢掛洋流看板不署名 引外界好奇

投票倒數39天 蘇巧慧：跟沈伯洋辦活動全力衝刺

相關新聞

聯合報社論／長輩免繳健保費，竟讓閣員失眠、賴卓錯亂

重陽節前夕，立院三讀修正《老人福利法》，六十五歲以上、所得稅率級距未達廿％的長者免繳健保費，由中央機關補助。行政院長卓榮泰隨即砲火全開，抨擊立法院長韓國瑜放任在野黨帶頭違憲。未料，次日賴清德總統南下輔選屏東縣長周春米，特別提到屏東明年起六十五歲以上長輩免繳健保費，並連聲誇讚：「這樣就妥當了！」為了要不要照顧老人福利，賴卓體制的回應，顯得好錯亂。

聯合報黑白集／選戰的「戲味」

大選剩不到四十天，有藝人表態挺洋流，重複老哏沒看頭；吸睛的是，媒體名嘴交鋒認知作戰專家。王偉忠、趙少康到吳淡如陸續專訪沈伯洋，其間還有蔡康永親身「見識洋流」。神秘流量幫這些祖師爺奶級主持人「破頂」，改寫個人收視及點閱高峰，讓不少圈內人欣羨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。