聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／集體缺席的真相

聯合報／ 黑白集

針對立法院通過65歲以上免繳<a href='/search/tagging/2/健保費' rel='健保費' data-rel='/2/230451' class='tag'><strong>健保費</strong></a>，<a href='/search/tagging/2/賴清德' rel='賴清德' data-rel='/2/105093' class='tag'><strong>賴清德</strong></a>總統（中）日前在屏東縣長<a href='/search/tagging/2/周春米' rel='周春米' data-rel='/2/169969' class='tag'><strong>周春米</strong></a>競選總部成立大會宣講時問周春米，聽說屏東明年起65歲以上長者免繳健保費，「如果這樣就妥當了」。 圖／周春米團隊提供
針對立法院通過65歲以上免繳健保費，賴清德總統（中）日前在屏東縣長周春米競選總部成立大會宣講時問周春米，聽說屏東明年起65歲以上長者免繳健保費，「如果這樣就妥當了」。 圖／周春米團隊提供

藍白聯手，通過由中央補助長者健保費。對此，綠營發動恫嚇攻勢，聲稱會「加速健保和醫療體系崩潰」。但表決當下，十名正參選縣市長的綠委，卻集體缺席。民進黨「縣市長參選人」和黨中央不同調，值得推敲。

綠營批評此政策，除重彈「有違憲疑慮」、「不顧財政紀律」的老調，還說是劫貧濟富，加重年輕世代負擔。衛福部更激情四射，說會轉嫁給健保主要付費者，每人每年多負擔三千多元，極盡抹黑能事。

但補助長者健保費，並非新鮮事。包括六都在內，至少有十四縣市陸續上路。全民健保是中央政策，補助長者既然是共識，由中央負擔天經地義；強要地方埋單，在「中央富地方窮」下，才是「劫貧濟富」。民眾若因居住地不同遭差別對待，才是「區域不正義」。

修法通過次日，賴總統在屏東為民進黨縣長周春米助講，大讚屏東明年起將補助長者健保費「妥當了」。民進黨嘉義縣長翁章梁也說，修法可「大幅減輕地方財政壓力」。由此看來，便知綠營反對，並不是對補助有意見，而是政策福利竟讓藍白搶先一步；但「朕沒給的」，你不能要。

十位參選縣市長的綠委集體缺席，真正的原因是：他們深知投下反對票，是逆民意風向而行，因此選擇避開黨意。如今球回到行政院，是否又會「不副署」，全民都等著看。

社論 黑白集 健保費 綠委 綠營 衛福部 老人 賴清德 周春米

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

長者健保 黃國昌批衛福部睜眼說瞎話

健保攻防…賴總統讚屏東補貼長者 黃國昌：玩哪招

【重磅快評】卓榮泰是賴清德2028助力或在野的彈藥兵？

批長者健保免費淪選舉支票 小黨聯盟籲政院提覆議立院退惡法

相關新聞

聯合報黑白集／集體缺席的真相

藍白聯手，通過由中央補助長者健保費。對此，綠營發動恫嚇攻勢，聲稱會「加速健保和醫療體系崩潰」。但表決當下，十名正參選縣市長的綠委，卻集體缺席。民進黨「縣市長參選人」和黨中央不同調，值得推敲。

聯合報社論／風電國家隊沉船拖累銀行台電，政府裝沒看見

富崴能源九月底宣告破產，它承包的「台電離岸風電二期工程」留下一堆債務爛攤，也不斷搬上枱面。目前台電扣住富崴的一○六億元履約保證金和工程保留款，而當初因支持綠電政策而參與聯貸的九家行庫，尚有六十億元的曝險餘額希望討回，台電則堅不肯讓，富崴則指控台電是「國家級洗劫」。這個勾勾纏的「三角連環債」若不解決，未來風電發展，恐將陷入「無融資」泥淖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。