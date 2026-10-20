聯合報黑白集／集體缺席的真相

針對立法院通過65歲以上免繳健保費，賴清德總統（中）日前在屏東縣長周春米競選總部成立大會宣講時問周春米，聽說屏東明年起65歲以上長者免繳健保費，「如果這樣就妥當了」。 圖／周春米團隊提供

藍白聯手，通過由中央補助長者健保費。對此，綠營發動恫嚇攻勢，聲稱會「加速健保和醫療體系崩潰」。但表決當下，十名正參選縣市長的綠委，卻集體缺席。民進黨「縣市長參選人」和黨中央不同調，值得推敲。

綠營批評此政策，除重彈「有違憲疑慮」、「不顧財政紀律」的老調，還說是劫貧濟富，加重年輕世代負擔。衛福部更激情四射，說會轉嫁給健保主要付費者，每人每年多負擔三千多元，極盡抹黑能事。

但補助長者健保費，並非新鮮事。包括六都在內，至少有十四縣市陸續上路。全民健保是中央政策，補助長者既然是共識，由中央負擔天經地義；強要地方埋單，在「中央富地方窮」下，才是「劫貧濟富」。民眾若因居住地不同遭差別對待，才是「區域不正義」。

修法通過次日，賴總統在屏東為民進黨縣長周春米助講，大讚屏東明年起將補助長者健保費「妥當了」。民進黨嘉義縣長翁章梁也說，修法可「大幅減輕地方財政壓力」。由此看來，便知綠營反對，並不是對補助有意見，而是政策福利竟讓藍白搶先一步；但「朕沒給的」，你不能要。

十位參選縣市長的綠委集體缺席，真正的原因是：他們深知投下反對票，是逆民意風向而行，因此選擇避開黨意。如今球回到行政院，是否又會「不副署」，全民都等著看。