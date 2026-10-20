經濟日報社論／正視「科技美元」循環的風險

人工智慧（AI）示意圖。 法新社

台灣靠輸出AI硬體賺進美元，部分資金再投入美國，間接支撐新一波AI建設。這種跨境資金循環，大致可以類比近來股市的AI產業循環資金安排，但也同樣讓出口、企業獲利和金融資產承受相連的風險：一旦美國AI投資失速，台灣可能同時面臨訂單減少和投資價值縮水的雙重衝擊。

近日晶片股大跌，新雲端服務商CoreWeave股債帶頭下殺，顯示市場開始區隔技術前景和投資報酬，以更嚴格的標準檢視兩者。彭博指出，台韓等晶片生產地受惠於AI出口，累積更多儲蓄，部分資金再流向美國股票、公司債與科技投資。東亞國家供應硬體，也提供資金，美國則提供需求、技術平台與金融資產。如此往復的「科技美元」循環，正強化彼此的依賴。

從更大範圍來看，這與供應商出資支持客戶、客戶再回頭採購設備的循環融資，有幾分相似：出口所得回流美國，間接支撐下一輪AI投資。兩者雖非同一套交易安排，卻提醒台灣，看似分散的生意和資產，可能都得靠少數科技企業持續擴大投資來支撐。

政府推動赴美設立工業園區，讓這種依賴多了一層政策因素。近期經濟部宣布，將在美國德州設立首座園區，建置費用最高達40億美元，未來還將有好幾座，政府並將提供進駐業者貸款信用保證。台美貿易協議另有協助提供2,500億美元信用保證的承諾。

2008年前，全球過剩儲蓄流入美國債券和房貸市場，支撐了房價和授信擴張。如今資金集中於AI股票、資料中心及相關債務，同樣存在投資過度擴張、獲利卻未必跟得上的風險。差別在於，AI已有實際應用，主要科技企業也有獲利和現金支撐，不宜直接與當年的次貸危機相提並論。

至於是否演變為金融海嘯，取決於槓桿、融資期限與損失如何傳遞。IMF已提醒，AI資產修正本身未必危及金融穩定，但集中曝險、舉債與循環融資，可能放大衝擊，妨礙信用供給，進而傷害經濟。

CoreWeave的狀況則說明，客戶可能在需求尚未消失前，就先遭遇資金斷層。這類業者先舉債買晶片、蓋機房，再靠出租算力收款。長期合約不等於隨時可用的現金；工程進度會落後、供電會遲遲不到位，收入可能得等，利息得照付。若籌資成本再升高，資金缺口就更難填補。

對台灣而言，衝擊可能從三個層面顯現。首先是出口與投資，美國客戶若延後建設，台灣晶片、伺服器、散熱與網通業者，就可能面臨訂單遞延、存貨增加和產能利用率下降。若國內外同時擴產，固定成本隨之增加，日後一旦得縮減產能，負擔也會更重。

其次是金融資產。台灣投資人與金融機構持有海外股票、債券及基金，可能承受價格、信用與匯率風險。主管機關應釐清，不同投資和信用保證安排背後，是否都牽連到同一批客戶和資料中心。

最後是國內景氣。AI出口、科技股價與企業擴產若同時轉弱，影響將延伸至員工分紅、家庭消費與稅收。成長愈集中於少數產業，外部衝擊就愈難由其他部門吸收，政府因應景氣的資源也可能更吃緊。

央行和金管會可以進行壓力測試，評估科技股下跌、海外信用損失、匯率波動和資金外流若同時發生，對金融體系會構成什麼衝擊。企業須檢視客戶付款能力、融資來源與擔保責任，不能只看訂單。政府協助海外布局，也須評估需求放慢時的還款能力，並讓AI應用擴及其他產業，提高整體生產力。

AI熱潮未必重演次貸風暴，但若美國AI投資失速，即使未釀成金融危機，也可能重創台灣的出口、投資，甚至就業。科技實力是台灣的優勢，但從企業訂單、海外投資到政府信用保證，都應釐清誰付錢、誰擔保、最後由誰承擔損失，避免看似分散的布局，實際上都押在同一波AI投資熱潮上。