經濟日報社論／台灣加碼投資美國 政府、企業須審慎

經濟部長龔明鑫近日接受美國媒體訪問說，台灣要到德州建立第一個科學園區，採「業者出資、政府協助」模式，未來也會在美國其他州設立更多科學園區，每個園區的建置費用約20億-40億美元。 路透

經濟部長龔明鑫近日接受美國媒體訪問說，台灣要到德州建立第一個科學園區，採「業者出資、政府協助」模式，未來也會在美國其他州設立更多科學園區，每個園區的建置費用約20億-40億美元。台灣此時提出要到德州設科學園區，和美國總統川普近日再度提及台積電（2330）擴大對美投資，及台灣要採購阿拉斯加天然氣等，都是在為美國11月3日期中選舉造勢。台灣這些大投資，都是他的選舉籌碼，是否可行、吻合經濟效益，政府、廠商一定要審慎評估。

川普是一位現實主義者，商人的色彩重於總統的高度。任何美國與他國之間的關係，在他認為，都可透過交易來達成。他對台灣，打從心裡就認為，這是一個筆尖大的地方，不必太在意；每次談到台灣，他常會提到「台灣偷了我們的晶片」，鮮少對台灣的鉅額投資表達感謝、滿足。

台灣擴大對美投資，也不代表產業壓力就此消失，儘管台灣已在232半導體關稅談判取得優惠待遇，美方仍保留後續採取國安貿易措施的權限；此外，美國已依301條款對台灣等16個經濟體，展開製造業產能過剩調查，迄今尚未公布最終結果。

在這次美國提出的阿拉斯加天然氣管線計畫中，川普宣稱台灣將在未來20年採購該計畫30%的天然氣產量，並額外投資44億美元、約新台幣1,411億元，確保這項計畫完工。經濟部則表示，中油規劃每年採購600萬噸液化天然氣，並參與專案投資，至於正式協議仍在洽談。面對如此龐大的長期採購及投資計畫，政府決策不可輕率。

阿拉斯加的天然氣管線鋪設，由北到南，再裝船輸往亞洲，全長近1,300公里，途中經過冰天雪地的凍原帶，開鑿埋管艱難；即使埋設成功，因氣候變遷，更增添工程與長期維修風險，運輸成本也所費不貲。是以，阿拉斯加擁有巨量天然氣，但是包括埃克森美孚、英國石油及康菲石油等國際能源巨擘，都在參與開發評估後陸續退出。

這次美國提出阿拉斯加天然氣計畫，日本、南韓都採取審慎投資態度。日本雖已有企業簽署初步天然氣採購協議，但對直接出資興建管線及液化設施仍持保留態度。南韓則一再強調，參與計畫必須以商業可行性及投資回收為前提，迄今尚未決定是否出資及給出具體投資金額。儘管川普宣稱南韓將投入約500億美元，韓方隨即澄清僅同意啟動評估，也引來川普威脅若不履行，將採報復措施。

對台灣而言，若未來要簽訂長達20年的天然氣採購合約，一旦管線完工後，開發成本過高，天然氣價格高於國際行情，屆時如何因應？額外成本及履約風險由誰承擔？中油在此時推動如此重大的海外投資案，必須有實際的評估，接受社會檢驗；政府也應要求專業團隊實地勘查，並委託獨立的國際專業公司評估，政府必須有足夠說服台灣民眾的理由，再行投資，草率不得。

對於包括台積電及重要的AI供應鏈，要到美國再蓋第二晶圓廠區或設立科學園區，建議政府要有積極的監督作為。我們相信廠商到美國投資，都會實事求是，將本求利，市場在美國，到美國蓋廠房，擴大對美投資，都是務實做法，但如何讓這些受台灣孕育的廠家，根留台灣，就是重要課題，而不是人才、技術、資金無限制的往美國移動。

AI發展方興未艾，未來這些廠家還有很大的揮灑空間，政府應建立更完善的投資審查與風險管理機制，對於台積電及獨步全球的供應鏈，哪些研發不能出口，哪些人才、技術要留在台灣，哪些尖端產品必須在台灣生產，都要有明確的規定。AI生態鏈技術特質是滾動更新，不斷在動態中求進展，保障核心關鍵技術、先進產品首發留在台灣，才能讓企業定心，社會安心。