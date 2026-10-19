聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／沈伯洋適用陳亭妃標準？

聯合報／ 聯合報黑白集

民進黨台南市長參選人<a href='/search/tagging/2/陳亭妃' rel='陳亭妃' data-rel='/2/109873' class='tag'><strong>陳亭妃</strong></a>。聯合報系資料照
民進黨台南市長參選人陳亭妃。聯合報系資料照

選戰倒數，辯論成為熱門關鍵字，暗藏各陣營的選舉算計。台北、高雄已敲定首場辯論時間，但民進黨台南市長參選人陳亭妃日前受訪時表示，除非六都一致舉辦，否則她拒絕與對手謝龍介辯論，因為謝龍介不懂台南，跟他辯論是浪費時間。如果台北市長蔣萬安也用「亭妃標準」拒絕與對手沈伯洋辯論，民進黨能接受嗎？

六都辯論進度不一，北、高將在本月底登場，新北、台中也同意辯論。通常現任或民調領先者不希望提供對手任何近身肉搏、拉近選情的機會。現任者蔣萬安欣然接受，沒有用技術問題刁難沈伯洋，展現尊重對手的風度。但六都情況不同，各陣營也有不同考量，要求六都一致舉辦，未免「管很寬」。

陳亭妃和謝龍介都是挑戰者。謝龍介擔任過四年里長、廿年市議員和二年多立委，卻被陳亭妃說成不懂台南，辯論是浪費時間，還設下「六都齊辯」門檻；陳亭妃自抬了身價，但也貶抑了台南選民。謝龍介怒嗆，陳亭妃昭告全國人民，台南市長只要跑攤、不要辯論，「妳以為在攻擊謝龍介，其實是羞辱台南人。」

謝龍介懂不懂台南，應該讓雙方在公開辯論中接受所有市民檢驗，而不是陳亭妃一個人判定，否則「既不民主、更不進步」。台北可以、台南不行，這些選舉小心機，選民都盡收眼底。

社論 陳亭妃 沈伯洋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

公辦政見會李四川勾選辯論 發言人江怡臻：看蘇巧慧敢不敢接招

曹興誠喊沈伯洋辯論放蔣萬安一馬…游淑慧稱奇：阿Q式精神勝利法

南高築牆言論成選戰焦點 陳亭妃：真讓人出乎意料

韓國瑜拋築萬里長城隔開南高 謝龍介：台南有自己的優勢

相關新聞

聯合報黑白集／沈伯洋適用陳亭妃標準？

選戰倒數，辯論成為熱門關鍵字，暗藏各陣營的選舉算計。台北、高雄已敲定首場辯論時間，但民進黨台南市長參選人陳亭妃日前受訪時表示，除非六都一致舉辦，否則她拒絕與對手謝龍介辯論，因為謝龍介不懂台南，跟他辯論是浪費時間。如果台北市長蔣萬安也用「亭妃標準」拒絕與對手沈伯洋辯論，民進黨能接受嗎？

聯合報社論／請辭道歉換人設，有哪個是民進黨真身？

僑委會前委員長徐佳青因濫用公務資源請辭下台，但僑委會日前到立法院報告出國考察費用執行情形，卻交出「沒有國外考察」的無字天書報告，敷衍監督、挑釁國會意味甚濃。政務官腐敗，面對質疑，賴政府到底是知錯能改，還是更加傲慢？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。