經濟日報社論／預算刪凍爭議考驗財政民主精神

賴總統近期公布115年度中央政府總預算時批示，人事費用係法定經費，立法院不宜刪減或凍結。記者潘俊宏／攝影

賴總統近期公布115年度中央政府總預算時批示，人事費用係法定經費，立法院不宜刪減或凍結。該主張涉及一個重要的民主財政與憲政課題：法律要求政府支出的經費，立法院能不能刪減或凍結？如果立法院逾越界線，又能否由行政部門自行認定而不執行？

首先，釋字第391號明確指出，立法院對行政院所提預算得為「合理之刪減」，但不得藉款、項、目、節間的移動增減，實質重新編製預算。釋字第264號更確認，立法院不得對行政院所提預算增加支出。兩者勾勒出基本分工：行政院掌握預算提案與整體配置，立法院則透過審議及合理刪減進行監督。

但預算刪減權並非毫無界線。釋字第601號曾認定，大法官依法支領的司法專業加給涉及法定經費及憲法對法官的特殊保障，不能僅以年度預算予以刪除。其重要法理在於：法律既已創設明確的國家給付義務，就不能維持法律不變，卻利用預算使其無法履行。若認為給付不合理，原則上應修改法律，而非以預算取代修法。

然而，並非凡稱「法定支出」，立法院就一律不得刪減。有些法律明定給付對象、標準甚至金額，行政機關幾乎沒有裁量空間；有些法律僅規定政府應辦理某項業務，配置多少人力、經費及採取何方式，仍有相當裁量。如果後者也因「具有法律依據」就不可刪減，憲法賦予國會的預算審議權將大幅落空。不管行政機關如何為預算貼上「法定」標籤，刪減後是否導致行政機關無法履行法律明確要求的義務，才是判準的應有分際。

其次，「刪減」與「凍結」不能混為一談。刪減直接消滅可支用額度；凍結原則上只是暫停動支，符合條件後仍可解凍。《預算法》第52條本來就容許法定預算附加條件或期限。因此，即使某經費不得任意刪除，也不能推論完全不得凍結。

凍結是否合法，仍應檢驗實質效果。如果只是要求行政機關提出合理說明，且不影響法定義務履行，與直接刪除顯然不同；但若凍結時間過長、比例過高，或解凍條件與支出缺乏合理關聯，甚至難以履行，使依法應支付的經費無法支付，則名為「凍結」，實質上已接近刪除。

立法院凍結行政院長115年度9月至12月薪資，正好凸顯這項問題。閣揆固然不像釋字第601號中的法官，具有憲法第81條「非依法律不得減俸」的特殊保障，但對依法任職而產生的薪資請求，國會能否不修改法律依據，單以預算凍結使其無法領取？這道命題的答案，不能僅以601號釋憲帶過，也不能只因名稱是「凍結」，就認定當然合法。

114年度預算行政院遭凍結5億元的爭議，則呈現另一問題。當時立法院並未指定凍結科目，行政院後來將凍結額度配置於人事費，並以職員待遇屬依法必須支付的經費為由支用。此案除涉及法定支出能否凍結外，還多了一層問題：行政機關能否自行把未指定科目的凍結額度，配置到法定支出，再以法定支出必須支付為由排除凍結效果？若答案是肯定的，不但鼓勵行政單位鑽取巧門，國會的總額凍結亦將失去監督效果。

更重要的是，即使行政院認為某項刪凍違反法律，也還存在「誰來認定」的程序問題。總統批示可以表達憲政立場，但「國會決議可能違法」與「行政機關可以自行不執行」並非同一件事。否則行政權既是爭議當事人，又是最終裁判者，同樣傷害權力分立。

民主財政的核心，是每一項權力都有其程序與界線。解決這場爭議真正需要的是建立一套雙向一致的標準：法律不能被預算架空，預算也不能被法律取代；國會不能以刪凍代替修法，行政權也不能以批示代替憲政爭議的解決程序。這才是115年度總預算爭議真正值得留下的民主財政精神。