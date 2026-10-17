經濟日報社論／借鏡日本 建立銀髮彈性就業制度

台灣未來的勞動供給將面臨嚴峻緊縮，較台灣更早面臨人口高齡化的鄰國日本，其開發銀髮族勞動力的制度設計，值得參考。路透

國發會日前公布人口推估，在少子女化及高齡化影響下，15至64歲工作年齡人口將從今年1,576萬人，降至2075年的513萬人，且自2037年起，45至64歲中高齡族群將占工作年齡人口半數以上。台灣未來的勞動供給將面臨嚴峻緊縮，較台灣更早面臨人口高齡化的鄰國日本，其開發銀髮族勞動力的制度設計，值得參考。

近年來我國相當重視中高齡人力開發。政府於2020年底施行《中高齡者及高齡者就業促進法》，禁止職場年齡歧視，並對於企業新僱用45-65歲的中高齡，與超過65歲高齡者、繼續僱用屆齡65歲退休者，給予不同額度的獎勵補助金。

不過，目前措施比較重視短期性挖掘潛在勞動力，而非長期性的勞動力規劃。例如施行中「五五就業促進獎勵」，鼓勵離開職場連續達三個月以上的55歲以上勞工，或45歲以上依法退休者重返職場。符合資格並經公立就業服務機構推介就業者，全時工作者每月可領1萬元，最高發給六個月。「繼續僱用高齡者補助計畫」鼓勵企業留用屆齡65歲的退休員工，符合續僱比率、續僱期間及薪資等條件者，每留用一人，最長補助18個月，最高可獲25萬8,000元。

補助雖能提高重返職場及續僱的誘因，但補助結束後能否穩定就業，仍須透過留任率與就業持續期間等資料檢驗。

與其運用短期補助金措施，台灣其實更需要完整的銀髮族勞動力制度設計，否則企業會無法掌握開發銀髮勞動力的大方向。舉例來說，《中高齡者及高齡者就業促進法》設有職務再設計補助，此制度是考量中高齡者恐無法負擔與過去相同的勞動強度，政府透過補助金來協助企業改善流程，讓中高齡勞工可以克服因年齡因素造成的工作障礙。

職務再設計補助制，意味著政府理解到，職場有需要打造符合中高齡者體能的工作強度。但另一方面「繼續僱用高齡者補助計畫」卻規定，企業留用65歲屆齡員工，補助條件是留用薪資不可低於原薪資。維持薪資的續僱補助，有助保障高齡勞工所得；但如何結合職務再設計、彈性工時及職務轉換，兼顧所得保障與身體負擔，仍是制度規劃的重要課題。

相較於台灣偏向短期補助金，日本的政策則偏向整體社會勞動力供給的規劃。日本於2020年修正《高年齡者僱用安定法》，自2021年4月1日起施行，將確保高齡者至70歲的就業機會，列為企業的「努力義務」。目前《高齡者僱用安定法》規定企業有「義務」為65歲以下員工提供就業，如果違反將會受到勸告，情節嚴重會遭受公布企業名等強硬手段，而延長僱用員工到70歲的「努力義務」，比較類似軟性勸告，如果違反並沒有硬性的處罰措施。

日本曾將65歲僱用確保制度由努力義務逐步提升為法定義務，顯示高齡就業政策具有循序推進的經驗；但70歲就業確保是否進一步義務化，仍須觀察後續政策發展。

活用銀髮勞動力，是台灣無可迴避的課題。但政策不宜僅靠短期補助，也不應一律延後退休年齡，而應建立更具彈性的就業制度。參考日本經驗，值得借鏡的是提供多元工作選擇，讓有意願繼續工作的高齡者，能依健康狀況、專業能力與生活需求，選擇部分工時、彈性工時、職務轉換或顧問服務等方式。政府則應整合就業補助、職務再設計與勞動保障，讓企業與勞工共同探索適合的工作安排，兼顧人才運用、所得保障與退休自主。