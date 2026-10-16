聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／賺紅錢 沈能你不能

聯合報／ 黑白集

港媒爆料，<a href='/search/tagging/2/沈伯洋' rel='沈伯洋' data-rel='/2/220120' class='tag'><strong>沈伯洋</strong></a>（圖）的父親<a href='/search/tagging/2/沈土城' rel='沈土城' data-rel='/2/263542' class='tag'><strong>沈土城</strong></a>名下「兆億有限公司」在2025年6月被中國制裁後，又透過另一家公司VWAY繼續在對岸做生意。 聯合報系資料照
港媒爆料，沈伯洋（圖）的父親沈土城名下「兆億有限公司」在2025年6月被中國制裁後，又透過另一家公司VWAY繼續在對岸做生意。 聯合報系資料照

著實讓人詫異，港媒日前爆料，沈伯洋父親沈土城名下「兆億公司」去年六月被大陸懲戒，竟馬上改名換殼ＶＷＡＹ公司接手。國台辦聞訊，火速宣布對該公司實施懲戒。沈競總的回應更是厚黑本色，說「這做法將無法得到台灣人民信任」；意思是：不讓沈家賺紅錢，會傷了台灣人民感情。

ＶＷＡＹ是沈父的另家公司，兆億被制裁後，ＶＷＡＹ就將兆億原有的紡織品、石建材等生意攬過去，紅錢照賺。兩家併一家生意更火，半年多就做了近七十萬美元買賣。

不得不說，這消息真讓北京漏氣。去年敲鑼打鼓昭告天下制裁沈父，卻還是讓他鑽了空子，制裁了個寂寞。全世界意外發現，中國的制裁非但不是天衣無縫，簡直像個篩子。

但沈伯洋硬拗老共制裁就不被台灣人信任，卻是睜眼說瞎話；真以為洋流把全民都泡傻了，都挺沈家在中國撈紅錢？沈伯洋則質疑，港媒爆料為何選在此時；意圖導向北京介選。問題是，老爸若不去掙這個錢，北京要介選也無從下手吧！更深的靈魂拷問是：沈父是否覺得人民幣太香太誘人，就算會害兒子落選也非賺不可？

沈伯洋一邊當抗中急先鋒，成天指控別人是中共協作者，一邊卻任由家人做中國生意，是道德與誠信的雙重破產。以此雙標，他若當上北市長，恐要訂一條霸王法規：賺紅錢，沈能你不能。

社論 黑白集 沈伯洋 沈土城 國台辦 抹紅 北京

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

【重磅快評】回家不抗中 誰摧毀沈伯洋的政治人設？

沈伯洋父「換殼賺紅錢」？陳揮文揭黑幕酸遭養套殺 粉專譏：去對岸做慈善

陸再懲戒父親另一公司 沈伯洋：該換個題目

沈伯洋父親公司再被北京制裁 梁文傑：沈父是幫大陸廠商賺錢

相關新聞

聯合報黑白集／賺紅錢 沈能你不能

著實讓人詫異，港媒日前爆料，沈伯洋父親沈土城名下「兆億公司」去年六月被大陸懲戒，竟馬上改名換殼ＶＷＡＹ公司接手。國台辦聞訊，火速宣布對該公司實施懲戒。沈競總的回應更是厚黑本色，說「這做法將無法得到台灣人民信任」；意思是：不讓沈家賺紅錢，會傷了台灣人民感情。

聯合報社論／床轎上的大使，映射賴政府短線外交囧途

我駐馬紹爾大使徐蔚民近日閃電請辭。此事肇因於他規畫國慶活動，自己坐在木床上，由八名馬紹爾民眾扛著「床轎」進場，引發爭議。此外，他還規畫「變裝秀」扮演變裝皇后，但兩項「創意」皆未獲外交部同意；徐蔚民並被急召返國，隨即請辭獲准。排演短片遭爆料後，舉國譁然，不少民眾質疑：外交官怎麼變成土皇帝？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。