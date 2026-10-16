經濟日報社論／優化公司治理 提升董事會治理品質

台灣公司治理改革近20年來，從內部控制、獨立董事、審計與薪酬委員會，到董事會績效評估與多元化，近年更將永續發展納入治理架構。若從制度建設來看，台灣上市櫃公司的公司治理已逐步與國際接軌。然而，制度完整並不代表治理風險就會消失。

先前曾有某高價電子股遭遇重大司法調查，近幾年也曾因違反勞動、職業安全衛生及環境保護相關法規，多次遭到裁罰。值得注意的是，該公司設有合規的獨立董事、審計與其他委員會、內部稽核及董事會績效評估等制度，而且在臺灣證券交易所4月公布的公司治理評鑑中，位居全體上市公司的前6%至20%級距，並已連續多年維持此成績。

這帶出一個值得思考的問題：一家治理制度完整、公司治理評鑑位居前段班的上市公司，為何仍可能反覆出現不同類型的法遵與永續負面事件？

這並不是單一公司才有的問題。研究台灣上市公司可以看出，董事會獨立性較高、多元性較大的公司，確實較早建立治理與永續制度，也較容易獲得較高的外部治理與永續評分；但這些公司並未因此顯著降低後續治理與永續負面事件的發生次數與嚴重程度。

這並非否定制度的重要性，而是反映制度建立與治理品質並不完全相同。董事會不可能知道公司每天發生的所有事情，其監督功能能否發揮，很大程度取決於內部控制、內部稽核及外部查核，能否提供足夠且可信的資訊，及董事取得資訊後如何判斷、質疑與追蹤。換句話說，主管機關與上市櫃公司下一階段的公司治理改革與精進，並非著重於建立新制度，而應關心現有制度如何落實。

首先，內部稽核不應只確認程序是否完成，更應注意重大異常與重複發生的缺失。當相同或不同類型的法遵問題反覆出現，應進一步分析是否反映共同的內控或管理問題，並將重要結果向審計委員會及董事會報告。

其次，應更有效運用會計師查核提供的外部監督。審計委員會除了瞭解財務報表查核結果，也應與會計師討論查核過程發現的內控缺失、舞弊風險、異常交易及數據，並追蹤管理階層後續改善情形。如此才能讓會計師的查核不只是財報簽證程序，也成為董事會了解內控風險的重要資訊來源。

第三，董事提出意見後，管理階層是否真正回應？對董事、內部稽核或會計師指出的內控、風險及重大缺失，是否在合理期限內改善？如果提出的意見長期沒有得到回應，監督機制再完整也可能逐漸形式化。因此，不只要記錄提出了哪些問題，更應追蹤管理階層如何處理，以及問題是否真正改善。

第四，董事應參與重大決策的形成，而非只在最後階段表決。重大投資、併購等議案若等到交易條件大致確定才送董事會，董事往往只能同意或反對。真正的治理品質，在於董事能否在決策形成過程中，依其專業提出不同意見、挑戰重要假設並討論可能風險。

最後，董事會的責任不應在議案通過後結束。重大決策通過後，仍應追蹤執行成效、原先假設是否改變，以及是否出現新的風險。關係人交易也不應只看是否依法迴避，更應判斷交易必要性、價格合理性及有無更好的替代方案。

當制度愈來愈完整，應避免公司治理制度由治理工具變成治理目的，甚至只是治理評鑑的得分項目。真正的治理品質，不只是董事會本身如何運作，而是從內控、內稽、外部查核到董事會，能否形成一條有效的資訊與監督鏈條。風險能否被發現、重要資訊能否到達董事會、董事能否提出問題、管理階層是否回應，以及重大決策能否持續追蹤，可能比公司建立多少制度或得到多高的治理評分，更能反映真正的治理品質。