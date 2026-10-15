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聯合報黑白集／誰的命才是命？

聯合報／ 黑白集

土城殺妻與小姨子案，新北地方法院判無期徒刑，死者父親張龍乾在法院外痛哭抗議。 聯合報系資料照
土城殺妻與小姨子案，新北地方法院判無期徒刑，死者父親張龍乾在法院外痛哭抗議。 聯合報系資料照

國慶過後，短短兩天，發生三起冷血殺人事件。一起是桃園女子夜歸時遭吸毒男尾隨入屋割頸，凶手並故意縱火焚屍粉飾；一起是新莊男子殺害讓他寄居的阿姨，原因是不滿她碎碎念。另一起台中潭子洗腎婦命案，凶嫌疑為同住的無業兒子。

三個命案，是三個家庭的可怕悲劇，也映照出整個社會的精神狀況。三名凶手都是卅多歲的男子，皆處於無業狀態。其中兩人，殺死了照顧自己的至親，另一人則因吸毒在街上隨機行凶縱火。是什麼原因，讓這些人年紀輕輕卻無法就業？又是什麼原因，讓他們從「啃老族」一夕變成冷血殺手？這兩個問題，賴政府必須回答。

外界對於這三起命案有一個更直覺的想法：國慶前夕剛有個殺人案判決文出爐，法官定調：「殺三人才能判死」，殺兩人不行。網友議論：既然法官對殺人罪刑開了後門，這類動不動就殺人的案件，會不會跟著多起來？這不是風涼話，畢竟，法官大人把死刑門檻築得那麼高，要說司法還有什麼嚇阻作用，都是騙人的吧！

令人困惑的地方就在這裡。追求廢死或減少死刑，目的都是為了尊重生命，防止冤獄奪走無辜者的性命。如今情況卻截然相反，人們已不必再擔心冤獄，卻看到司法築起保護牆來捍衛冷血殺手。民眾憐惜的是無辜受害者，司法卻在變相鼓勵及捍衛加害者，好矛盾！

社論 黑白集 命案 死刑 吸毒 殺人 廢死 生命

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聯合報社論／洋流vs.川流：喧囂與內斂的虛實反差

這次選舉，出現了「洋流」與「川流」兩種截然不同的風格。在綠營和青鳥的全力推促下，民進黨台北市長參選人沈伯洋捲起的「洋流」，每天洶湧上演；這對藍營對手蔣萬安構成強大壓力，卻也淹沒了綠營其他參選人的光芒，禍福難料。相對而言，國民黨新北市長參選人李四川的「川流」，沉穩而內斂，保持個人慣有的不張揚作風造勢，被譏土氣、國語不流利也不爆氣反駁，把理性思考空間留給選民。

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