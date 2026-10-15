經濟日報社論／台灣傳產突圍新契機

「供應鏈去風險化」（De-risking）的浪潮，正影響並重塑台灣傳統產業，如機械、金屬、紡織、塑橡膠、汽車零組件等產業的生存根基與未來命脈。 路透

美中貿易戰爆發以來，在全球地緣政治劇烈轉變與供應鏈重組的浪潮下，「非紅供應鏈」已成為國際經濟安全體系的核心戰略。過去外界提及台灣在此趨勢中的角色，多將焦點集中於半導體、高階 AI 晶片或伺服器等高科技產業。然而，這股「供應鏈去風險化」（De-risking）的浪潮，正影響並重塑台灣傳統產業，如機械、金屬、紡織、塑橡膠、汽車零組件等產業的生存根基與未來命脈。

進一步來看，美國總統川普關稅政策與強化全球對美投資的背景下，間接促成台美在2026年簽署史無前例的《對等貿易協定》（ART），為雙邊市場開放與供應鏈合作建立新的架構。台灣所取得的關稅與相關優惠待遇均優於「泛紅供應鏈」，這給予台灣傳統產業在美國市場絕佳的競爭優勢，也引發未與台灣簽訂自由貿易協定國家的重視，進一步為傳統產業開創多元市場的發展契機。

當歐美等主要經濟體開始對具備特定背景的產品，實施安全審查與高額關稅時，國際買家不再僅以成本為唯一導向，轉而追求「安全、合規、可信賴」的替代來源。這讓長期以精密製造、品質穩定與高彈性著稱的傳產企業，獲得重返國際供應鏈核心的契機。

隨著工業4.0、物聯網（IoT）普及，及 AI 的加值應用，即便是傳統的工具機、自動化設備或汽車零組件，也已高度結合晶片、感測器與控制韌體。過往傳統產業的競爭力主要取決於硬體工藝，但在當前的地緣戰略下，軟硬體的安全性已經躍升為決定性因素。

在非紅供應鏈規範下，國際買家對關鍵零組件與設備的採購標準，已從單純的「物理規格」延伸至「資安與可溯源性」。當傳統產業能夠實現從關鍵原物料、零組件到控制軟體的「純淨化」與「去紅化」，便能為產品注入極高價值的信任溢價。這不僅大幅提升產品附加價值，更為建立堅實的合規護城河，有效阻擋低價競爭者的複製與蠶食。

非紅供應鏈的本質，是建立在理念相近國家之間的「跨國民主夥伴關係」（Trans-Democratic Partnership）。世界各國正積極推動友岸外包（Friend-shoring）與近岸製造（Near-shoring），例如美國的供應鏈安全政策，以及歐盟《關鍵原物料法》等措施，均著重提升供應韌性、降低對單一來源的過度依賴。

台灣傳統產業擁有完善的產業聚落與成熟的供應鏈網路。當美、日及歐洲大廠尋求「中國以外」的可靠製造基地或零組件供應商時，台灣傳產的實力即成為首選。無論是高階自行車、精密機械零組件，還是機能性紡織品，台灣企業均能藉由非紅供應鏈的契機，深化與全球龍頭企業的長期合作關係。這正是台灣對接全球民主夥伴、鎖定供應鏈重組紅利的重要時刻。

推動非紅供應鏈固然帶來龐大商機，但也要產業進行自我革新。傳產要達成實質的去紅化，必須處理複雜的供應鏈溯源問題──從稀土原物料、電子控制器模組到後端加工，均需尋求合規的替代方案。

這一過程迫使台灣傳統產業跨出舒適圈，推動供應鏈管理數位化、生產透明化以及關鍵技術自主化。同時，結合全球「雙軸轉型」（數位轉型與綠色轉型）的趨勢，台灣傳統產業在重組供應鏈的過程中，得以一併導入低碳工藝與智慧製造，順利達成從「傳統製造」向「高階智慧製造」的實質跨越。

非紅供應鏈是台灣傳統產業走出低價競爭、邁向高質轉型的關鍵依歸。透過提供安全、透明且可信賴的製造服務，台灣傳產成功將傳統工藝優勢轉化為不可替代的「民主供應鏈信任資產」。

面對全球地緣經濟的新局，協助傳統產業打通非紅驗證、提供中小企業配套誘因，並持續推動產業鏈升級，將有助台灣經濟體系具備強大韌性，也是將「信任」轉化為台灣傳統產業永續發展新戰略資產的核心關鍵。