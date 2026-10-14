經濟日報社論／爭取加入CPTPP 不能只是年年叩關

下個月越南將舉行跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會，台灣入會問題將再次受到檢視。聯合報系資料照

下個月越南將舉行跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會，台灣入會問題將再次受到檢視。每逢年度會議，台灣爭取支持、重申符合高標準的決心，會後再檢視是否有所進展。這些努力的確有必要，但相似場景年年重演，更值得追問的是：每一次叩關，究竟累積了什麼？明年的機會，是否比今年更多？

台灣早在2021年就已提出入會申請，此後每年的努力，都在爭取申請案向前推進。然而，迄今仍未進入成立工作小組的談判階段。所謂「年年叩關」，反映的正是申請案長期停在門前的處境。接下來的關鍵，是如何讓各方支持化為推動入會的具體行動。

加入CPTPP既要符合高標準，也須取得全體成員共識。各國除了考量市場開放與產業利益，也會衡量政治壓力。中國大陸因素不容忽視；但若只以政治因素概括所有阻力，就難以辨認各成員的具體顧慮，更無從判斷哪些問題仍有協商空間。

台灣持續修法、調整制度，有助減少技術障礙，卻不會讓成員自動同意啟動程序。同樣地，友好國家支持聲明、國會決議與高層交流都有價值，卻不等於成員政府願意在CPTPP內正式推案。

因此，政策不能只統計拜訪次數與支持聲明，還須區分支持的程度：哪些國家原則贊成？哪些願意推案？哪些仍有保留？這些判斷未必適合全部公開，但內部應有明確的工作目標。若每年主要向同一批友好人士尋求相同表態，聲量或許增加，共識缺口卻未必縮小。

此外，經貿談判辦公室歷經職場霸凌案，談判代表人事仍未底定。爭取入會需要持續協調，政府應儘速穩定團隊，避免影響對外推動的節奏。

今年有一項值得注意的變化。CPTPP成員將與阿聯、菲律賓及印尼展開「籌備性討論」，同時明確指出這不代表、也不保證成立入會工作小組。這項安排顯示，在正式談判之前，可以先透過討論釐清問題，並非只有啟動或不啟動兩種選擇。

台灣也可爭取類似的籌備性討論，雖無法繞過成員共識，也不保證啟動入會談判；但若能藉此釐清成員疑慮，申請案就能進入更具體的對話。成果並不在於多開一場會，而在於會後是否有明確、可追蹤的進展。

另一個方向是支持台灣符合成員者自身的利益。台灣不能只說自己需要CPTPP，也要說明CPTPP為何需要台灣。但若僅提出半導體、AI投資或者供應鏈合作，成員可能反問：即使台灣不入會，這些合作難道不能進行？

更有說服力的論述，應指出入會才能完整實現的利益。例如，台灣零組件若能適用CPTPP的原產地累積規則，能否增加成員企業的採購選擇？市場開放與服務貿易承諾，能否帶來新的訂單與投資？這些問題須依各國產業需求具體分析，不能以台灣的科技優勢概括所有合作。

爭取對象不能只有政府。當成員國的企業與產業團體看見台灣加入的實際好處，才可能向自己政府提出訴求。這不是以投資交換支持，更不應為入會無限增加承諾，而是讓共同利益有具體內容，使支持台灣除了外交善意，也有國內經濟理由。

台灣也不能只等年度會議。即使入會程序尚無進展，仍可透過雙邊協定、通關合作、標準協調與投資保障，降低企業與成員國往來的障礙。這些合作有助於累積互信，但不能視為入會程序的突破。

台灣不能放棄叩關，但每次叩關都該留下進展。衡量成果，不只是今年能否入會，也包括是否有成員願意推案、疑慮是否更加明確、技術討論是否展開，以及支持者是否有更充分的理由採取行動。真正要檢討的，不是今年又沒有入會，而是今年做了什麼，讓明年的門更可能打開。