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聯合報黑白集／多虧史瓦帝尼撐場

聯合報／ 聯合報黑白集

中華民國115年<a href='/search/tagging/2/國慶' rel='國慶' data-rel='/2/103578' class='tag'><strong>國慶</strong></a>大會10日上午在總統府前舉行，非洲友邦<a href='/search/tagging/2/史瓦帝尼' rel='史瓦帝尼' data-rel='/2/140964' class='tag'><strong>史瓦帝尼</strong></a>王國國王恩史瓦帝三世（中）出席觀禮。中央社
中華民國115年國慶大會10日上午在總統府前舉行，非洲友邦史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（中）出席觀禮。中央社

今年國慶大會不一樣，國會議長和總統民主大論辯；觀禮台上的外賓群，則較以往精簡許多。外交部統計，今年共有七團、一九○人來訪；其中，僅史瓦帝尼就占了一一五人。特別的是，十二個邦交國中僅史國派團來賀，亞洲團只有日本友台議員團卅四人。

外交部今年預算暴增三成五，林佳龍聲稱啟動「榮邦計畫」，大幅編列經費穩固邦交。但從國慶規模，看不出更濃郁的邦誼，反呈現疫情剛解封時的稀疏光景。蔡總統時代，太平洋與中美洲國家都有元首率團來台慶賀；今年則是，中南美兩名友我部長在國慶後遭陸制裁。

蔡英文時期，貿易去中化轉為新南向；賴總統上台後，韓國、印度、印尼、馬來西亞，包括獲我贈海巡艦的菲律賓，都未組團來台出席國慶，改讓駐台辦事處就地與會。多個國家正重修對中關係，國安團隊所謂「理念相近國家」，還有多少樂與賴總統同框展現實質友好？

儘管邦交與非邦交國逐漸減少現身台北外交舞台，但對台灣半導體還是興致高昂。這兩年，歐美政要低調來台經貿考察、賣軍火，絡繹不絕。在「抵抗威權」的大旗下，不談主權改談供應鏈。

林佳龍邀到不少外國好友來台作生意，至於能否鞏固我國際地位，似則未必。在國慶這個對外彰顯國家主體性的時刻，只能靠史瓦帝尼為中華民國撐場面。

社論 史瓦帝尼 國慶

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