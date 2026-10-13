聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／「鹽」的隱喻

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/賴清德' rel='賴清德' data-rel='/2/105093' class='tag'><strong>賴清德</strong></a>總統在<a href='/search/tagging/2/國慶' rel='國慶' data-rel='/2/103578' class='tag'><strong>國慶</strong></a>演說，引聖經「地上的鹽」典故，。 聯合報系資料照
賴清德總統在國慶演說，引聖經「地上的鹽」典故，。 聯合報系資料照

賴清德總統今年國慶演說，引聖經「地上的鹽」典故，說他要以「堅定的民主與防衛力量，成為守護和平的鹽」。但對照賴總統的行事風格，另一個「鹽的隱喻」，似乎更符合他上任來的作為。

美國南北戰爭期間，北軍參謀長亨利．哈勒克，在一封寫給前線將領的信中提到，「如果你在那片土地上撒一些鹽，或許就能阻止未來再次長出否定聯邦權威的作物」。其話中暗喻，除了攻打，就是要用輾壓的力量，徹底消滅反抗聯邦政府的根苗。

在聖經「士師記」也曾記載，亞比米勒攻陷示劍城後，不但屠城，還將城牆拆毀、在地上撒鹽，以求將對手徹底毀滅，永不復起。賴總統「土地上的鹽」，到底是「防腐、捍衛和平」，還是「毀滅對手」？

對賴總統而言，或許兩者兼具。他自視是民主與和平捍衛者，因此用大罷免、不副署、認知作戰乃至司法手段，毀滅一切與他立場相左者。於是，就應驗了立法院長韓國瑜所說，賴總統已逐漸走向「假民主，真獨裁」。

對朝野關係，賴總統就職第一年國慶演說稱要「朝野合作」，第二年強調團結，第三年談「尊重彼此、相信制度」。這三年說了很多，行動上卻是自打嘴巴。如果真的捍衛和平與民主，不需裝神弄鬼，只要身體力行。如果撒鹽者本身已腐敗，那麼地上的鹽維護的就是腐敗，而非民主。

社論 黑白集 國慶 和平 賴清德 賴總統

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

廖元豪／總統少談民主 韓國瑜揭原因

抹黑攻防 韓國瑜自嘲與蔣萬安都「變黑」

陸批賴總統謀獨 我外交部重申互不隸屬

2026台灣文化日 號召民眾投遞文化記憶明信片

相關新聞

聯合報黑白集／「鹽」的隱喻

賴清德總統今年國慶演說，引聖經「地上的鹽」典故，說他要以「堅定的民主與防衛力量，成為守護和平的鹽」。但對照賴總統的行事風格，另一個「鹽的隱喻」，似乎更符合他上任來的作為。

聯合報社論／賴清德的山巔傳說，被韓國瑜的大白話攻破

今年國慶大會意外地不再只有元首致辭、行禮如儀，而展示了一場民主大對話。賴總統宣稱，要把台灣打造成「山巔之城」，全民團結守護民主自由和人權法治，不讓威權侵蝕普世價值；他並提醒政黨可以競爭、意見可以不同，但台灣不應被分割。相對的，立法院長韓國瑜作為國慶大會主席，則在同一場合呼籲朝野領袖化解分歧、凝聚共識，以台灣安全為首要目標；他更喊話賴總統要解決行政和立法對立，不能使台灣被認為是「假民主、真獨裁」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。