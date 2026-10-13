經濟日報社論／諾貝爾經濟學獎給台灣上的一堂課

2026年諾貝爾經濟學獎頒給美國學者伍德福（右）以及霍爾（左）。 法新社

2026年諾貝爾經濟學獎頒給美國經濟學家霍爾（Robert Hall）與伍德福（Michael Woodford），表彰兩人為總體經濟穩定政策，建立個體經濟學基礎的貢獻。他們的研究探討每個政府都必須面對的問題，經濟衰退時如何刺激景氣？物價上漲時該不該升息？面對國際經濟衝擊，如何減輕人民負擔？兩人得獎的研究，值得台灣深思。

霍爾的重要貢獻之一，是研究家庭如何決定消費與儲蓄。他指出，民眾的消費行為不只取決於眼前收入，更受到長期所得影響。政府發放現金，人民未必立即消費，減稅增加可支配所得，卻未必能帶動同比例的經濟成長。

這個道理對台灣格外重要，近年政府多次透過普發現金、消費券及各種補助刺激經濟，政治人物往往把發放金額當成政績，卻較少深入檢討政策究竟創造多少額外消費，又有多少只是取代原本就會發生的支出。

如果希望刺激消費，就應分析不同所得家庭的消費傾向。如果希望協助弱勢，就應提高補助的精準度。政策成效應由實際數據驗證，除了預算執行率，更重要的是成效。

伍德福的研究則提醒我們，貨幣政策除了調整利率，也要讓市場相信中央銀行有能力維持物價穩定。當企業與民眾相信通膨可受控制，就比較不會出現預防性的漲價與加薪要求，降低物價持續攀升的風險。

台灣央行長期重視匯率與物價穩定，但在政策溝通上仍有改善空間。例如利率決策究竟多大程度考慮房價、匯率、經濟成長與通膨？不同目標發生衝突時，優先順序為何？如果能更清楚說明政策依據與可能風險，市場便能做出較合理判斷，有助降低政策的不確定性。

台灣高度依賴出口與能源進口，國際油價、匯率、美國利率及全球科技景氣，都可能迅速衝擊國內經濟。政府面對這些變化，經常採取補貼、凍漲或減稅等短期措施，卻未必充分評估後續影響。

以電價為例，國際能源成本上升時，政府透過補貼減緩民眾負擔，但長期壓低價格，不但增加財政負擔，也可能削弱節能誘因，讓台電財務持續惡化。短期穩定物價固然重要，長期能源供應與產業競爭力同樣不能忽視。

房價政策也有類似矛盾，政府一面推出優惠房貸協助年輕人購屋，一面希望抑制房價，但如果住宅供給無法同步增加，增加購買力反而推升需求，使部分補助利益轉移到賣方手中。

這次諾貝爾獎還有一項值得台灣借鏡的意義，就是經濟治理必須重視科學模型與政策評估。台灣不乏經濟學者，也有中央銀行、主計總處、國發會及各大學的研究資源，真正需要加強的是跨機關整合資料、持續評估政策效果，及根據實證結果修正政策的制度文化。

政府應建立更完整的經濟政策評估機制，結合家庭所得、消費、就業、物價與產業資料，運用總體經濟模型及人工智慧進行情境分析。例如美國提高關稅，哪些產業最受衝擊？央行升息半碼，對房貸家庭與中小企業的影響有何不同？普發現金與定向補助，哪一種更能達成政策目標？

這些問題都應有具體的模型、數據與事後驗證，而非僅由部會提出樂觀預測，再以新聞稿宣傳成果。

台灣經濟政策的一大弱點，就是太重視眼前的統計數字，忽略成長成果是否真正改善人民生活。政府宣布經濟成長率創新高，年輕人卻可能因買不起房子而延後結婚。股市不斷創高，沒有持股的家庭卻感受不到財富增加。出口表現亮眼，內需產業的薪資成長仍然有限。

霍爾與伍德福的研究告訴我們，經濟是由無數家庭與企業的選擇所構成，政策必須理解這些行為，才能發揮效果。政府應少一些短期補貼與政績宣傳，多一些科學分析與制度改革。經濟治理不能只追求漂亮的成長數字，更要讓每一分公共支出禁得起檢驗，讓成長成果轉化為多數人民安定而有希望的生活。