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聯合報黑白集／洋流閃身步

聯合報／ 聯合報黑白集

民進黨台北市長參選人<a href='/search/tagging/2/沈伯洋' rel='沈伯洋' data-rel='/2/220120' class='tag'><strong>沈伯洋</strong></a>。聯合報系資料照
民進黨台北市長參選人沈伯洋。聯合報系資料照

「閃身步」迷因最近在網路爆紅，民進黨台北市長參選人沈伯洋是政壇箇中好手，敏感議題一一閃身。大罷免時的「黑熊」四處出征，參選台北市長的「洋流」頻頻轉舵，沈伯洋的政治閃身步，讓他前後判若兩人。

沈伯洋曾主張「建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨針頭」，如今偷換概念成「美沙冬療法」；過去表態「比較吃廢死這一套」，近期又稱「死刑現階段無法不存在」。面對質疑，沈伯洋辯稱「作者還沒死」，重新修正過去主張。

沈伯洋也曾大談宮廟遭中共滲透、對教師節放假投下反對票，如今改口「宮廟與里長都是被害人」、「民進黨並非反對教師節放假，而是反對藍白強推版本」。兩岸路線更閃爍其詞，昔日揚言停辦雙城論壇，現在表態「沒有政治前提願意參加」。

台北市長蔣萬安四年前辭立委展現參選決心，沈伯洋卻理直氣壯說，不必用辭立委來證明自己的勇氣。民進黨長期主張遷移松山機場，蔣萬安日前拋出相關議題，民進黨卻集體閃身，沈伯洋反問蔣過去十年做了什麼準備，但避談近十年中央執政的都是民進黨政府。中央怠惰，竟卸責地方，比陀螺還會轉彎。

台北市民不缺見風轉舵的話術高手，而需要言行一致的政治人物。沈伯洋的閃身步，或許閃得過一時的政治質疑，卻閃不過選民雪亮的眼睛。

社論 沈伯洋 蔣萬安

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