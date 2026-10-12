聯合報社論／毒馬鈴薯真來了，戳破府院逐顆工程師大話

行政院長卓榮泰（右）日前表示進口馬鈴薯絕對沒問題，有違禁才會逐箱查驗。聯合報系資料照

為因應《台美對等貿易協定》（ＡＲＴ），農業部今年二月放寬馬鈴薯進口標準，查獲發芽馬鈴薯，不再整批退運。衛福部食藥署上月底在邊境抽驗查到三三九公噸神經毒素「龍葵鹼」超標的美國馬鈴薯，成為新制上路後首例。然而，衛福部事後既未提高整體馬鈴薯進口抽驗比率，更對這半年多來抽驗批數「蓋牌」；如此消極遮掩的態度，對比當時賴清德總統與行政院長卓榮泰信誓旦旦將對進口馬鈴薯採高規格把關，成了賴政府不折不扣的食安照妖鏡。

台美ＡＲＴ二月正式簽署時，賴政府高調宣傳成功爭取調降對等關稅，且有二六一項農產品豁免對等關稅，卻對一四八二項零關稅、卅一項調降至特定稅率的農產品輕輕帶過。直到美國貿易代表署三月公布《各國貿易評估報告》，當中揭露賴政府諸多對國人未據實以告、犧牲食安與產業的談判真相，其中就包括放寬美豬、美牛及馬鈴薯進口等標準。

根據新規，進口馬鈴薯若發現發芽，無需整批退運，可送至指定加工廠進行選別後再使用，引發國人高度疑慮。為此，賴清德與卓榮泰皆掛保證將保護國人食安，還相繼做出「逐顆檢查」的承諾，聲稱絕不讓發芽馬鈴薯流入國內，不會犧牲國人健康。堂堂總統及閣揆竟如此信口開河，還被譏為「逐顆工程師」。

目前馬鈴薯進口是由農業部防檢署、食藥署分頭稽查，前者肉眼篩檢發芽部分，後者則查驗龍葵鹼是否超標，雖謂分層把關，實際卻漏洞百出。一個標準馬鈴薯進口貨櫃至少十五萬顆，防檢署雖稱新制上路以來皆逐批檢視，但以台灣每年進口約五至九億顆馬鈴薯計算，稽查人員必定僅能匆匆掃視；而到食藥署這關，抽驗比率也僅百分之二至十，依如此粗略的檢視法及篩檢率，過去半年來，不知有多少含毒馬鈴薯的漏網之魚早已進入加工食品生產鏈，被消費者吃下肚。

不僅前端把關鬆散，更可議的是，這次食藥署雖成功攔截自美進口的有毒馬鈴薯，但明知這些經長途運輸的馬鈴薯已有明顯風險，食藥署卻僅對申報廠商加強抽驗力道，提升至二至五成，對於美國馬鈴薯抽驗比率仍維持原有的百分之二至十，更未進一步檢討農業檢疫與食安檢驗間是否存在漏洞，難怪引發外界放水質疑。

對此，食藥署堅稱這是「偶發事件」，且是六個月內首批違規品項，未達「食品及相關產品輸入查驗辦法」調升查驗比率要求。但反觀八月間，大陸河北傳出有收購商違法使用甲醛溶液為白菜保鮮，在國內根本禁止進口大陸白菜，也無消費者通報案例的情形下，食藥署即火速對所有進口白菜進行「監視查驗」百分之百逐批檢驗的最高防線，還大張旗鼓發新聞稿、製作圖卡；兩相對比，簡直天壤之別。更何況，依照查驗辦法，查驗機關依國內外產品安全衛生資訊或科學證據，認有危害安全衛生之虞時，仍可調升抽驗比率至逐批查驗。

不僅如此，面對外界追問半年來食藥署抽驗美國馬鈴薯的批數，衛福部長石崇良卻選擇「蓋牌」，僅含糊稱檢驗批數「是固定的、按比率進行」，未公布具體數字。衛福部這種既不調升美國馬鈴薯抽驗比率，又不敢公布抽驗批數的做法，難不成是又一次遇美則縮的雙標演出？

看看當初賴清德與卓榮泰為了掩蓋政府對美談判失敗的食安妥協，而把大話說盡，如今有毒馬鈴薯真的叩關了，卻像一面照妖鏡，完全把政府邊境防堵及風險控管的漏洞照得一清二楚，這樣的食安保證，還有多少效力？