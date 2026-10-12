經濟日報社論／從無人機看國防科技產業化的考驗

從無人機看國防科技產業化的考驗。路透社

中科院民雄院區9月28日啟用，位於西側的「民雄航太暨無人機產業園區」同步動土，預計2028年完工。賴清德總統在典禮上形容，台灣無人機產業「萬事俱備，只欠東風」，並呼籲立法院支持、盡速審查國防部提出的近600億元追加預算，透過向國內業者採購，推動無人機產業自主發展。

這句話點出一個值得正視的事實：台灣無人機產業的基礎正在快速成形。產值從2024年的50億元，成長到去年的129億元，已有逾267家業者投入系統整合與零組件製造；測試場域、研發院區與產業園區也陸續到位。從烏克蘭戰場到紅海航道，無人系統已改寫現代戰爭的成本結構：以低成本、大數量、快速迭代對抗昂貴的傳統載台。對一個面對不對稱威脅的島嶼而言，這不只是軍備選項，更是國家生存策略。

然而，「東風」若只被理解為一筆預算，就低估問題的複雜度。今年來，行政院提出五年2,100億元、籌獲逾20萬架無人載具的特別條例，立法院則有不同版本與刪減主張，國防特別條例中的無人機預算也曾大幅縮減。朝野攻防的焦點各有道理：執政方重視時效與規模，在野方關切價格、性能、抗干擾能力與預算監督。問題在於，當每年都在重演同樣的拉鋸，最先受傷的不是哪一個政黨，而是整個產業的投資信心與國軍的戰力規劃。

無人機產業的競爭規則，和消費電子截然不同。其一，需求來自國家。軍規訂單的數量與節奏決定廠商敢不敢擴產、敢不敢投入研發，缺乏可預期的長期需求，資本便會觀望。其二，門檻在實戰。能飛不等於能打，電子戰環境下的抗干擾、通訊韌性與量產一致性，才是真正的分水嶺。其三，價值在供應鏈。若馬達、電池、飛控與影像模組仍仰賴紅色供應鏈，國產化便只是組裝，安全也形同虛設。其四，市場在國際。台灣內需有限，唯有打進民主國家的可信賴供應體系，產業才有規模經濟。

因此，與其爭論預算多寡，不如建構一套超越政黨輪替的國家級框架。以下是幾點建議：

首先，立法院朝野宜共同訂定「國防無人系統多年期籌獲框架」，明定總量目標、國產化比例與分年檢核指標。預算照常審查，但以績效條款取代一次性刪減，讓監督與可預期性並存。

其次，國防部與中科院應建立公開透明的實戰化測評制度，將抗干擾、電子戰與量產品質納入分階段驗收，並開放民雄等場域供業者測試迭代。規格清楚，廠商才知道往哪裡投資；驗收嚴謹，也能回應外界對國產機性能的疑慮。

再者，政府應聚焦關鍵零組件自主，整合台灣在半導體、通訊、電池與精密機械的既有優勢，布局飛控晶片、影像感測、通訊模組與動力系統，並建立「非紅供應鏈」認證機制，讓安全成為可驗證的產品規格。

最後，外交與經貿部門應加速與美、日、歐建立測試與認證的相互承認制度及共同採購機制，讓國軍訂單成為國際市場跳板，而不是產業唯一的生命線。同時，國發基金與金融體系宜設計國防科技專案融資與保證機制，協助中小業者跨越驗證期的資金缺口；大學與技職體系可開設無人機系統學程，培育飛控、通訊與系統整合人才，為產業及國軍打下長期根基。

無人機是少數可同時強化國防韌性、帶動產業升級與創造在地就業的領域，效益更將延伸至農業、物流與救災等民生應用。這場考驗，從預算審議到政策落實，都需要台灣把安全需求轉化為產業能量，把政治分歧收斂為國家共識。國防不該是政黨的籌碼，產業也禁不起年年從頭來過。東風從來不會自己吹來；以穩定政策凝聚力量，讓國防需求支撐產業成長、讓產業實力厚植國家安全，才能在新一輪地緣競局中開創台灣的新定位。