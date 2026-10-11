聯合報黑白集／舔吮毒品政策的爛瘡？

沈伯洋日前提出校園安全「反毒四招」，隨後遭藍營翻出過去談論毒品政策的文章。聯合報系資料照

就在台北市長選戰掀起毒品政策攻防戰時，立法院預算中心示警，去年毒品製造、販賣及運輸、持有新收人數均創近十年新高，毒品施用人數也是近五年最多，顯示毒品問題日益嚴重，已不容政治人物打馬虎眼。

再看去年毒駕案件較前年增加二點三一倍，因新興毒品死亡人數是一一○年的三倍，查獲兒童少年使用毒品人數則是一一一年的二倍，毒品的危害與年輕化速度，令人怵目驚心。

民進黨台北市長參選人沈伯洋過去主張「建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」，幸好民進黨執政迄今也未曾採納，否則很難想像社區與校園毒品更會泛濫到怎樣的地步。

不過，為了參選台北市長，沈伯洋大改人設，並提出「反毒四招」。藍營隨即幫沈伯洋恢復那段「毒品只是藥」的記憶，台北市長蔣萬安也要求沈伯洋說明對大麻合法化、毒品除罪化的立場。

沈伯洋則強調他說的是「馬英九時期推動的清潔針具與美沙冬替代療法」，卻被抓包全文未提美沙冬，且美沙冬是口服藥不須配針頭。毒品議題喧騰幾天後，沈伯洋直球回應：不推毒品除罪化、不贊成大麻合法化。

誰能搶占「毒品零容忍」高地？沈伯洋還不敢面對往昔，「撲馬」卻開始「舔吮我國毒品政策的爛瘡」，並向「政府透過法律所延續出來的霸權」靠攏了？