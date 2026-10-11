聯合報社論／山巔之城的地基，物價揭開台灣經濟另一面

賴清德總統10日出席總統府國慶大會，他以「台灣山巔之城，地上的鹽，世上的光」為題發表演說。圖／翻攝總統府YT

賴清德總統昨天發表國慶演說，許諾打造台灣成為「山巔之城」，其中經濟表現與民生福利是重要焦點。經濟成長率、人均ＧＤＰ與台股指數，都被拿來展現台灣的經濟成就；加薪、減稅、增福利、少負擔、普發萬元等政策，更被用來說明政府對人民生活的照顧。

主計總處日前預估今年台灣全年經濟成長率上修至百分之十一點○五，全年雙位數成長已然確定。背後最大的功臣，是ＡＩ熱潮帶動的半導體、伺服器、電子零組件及相關供應鏈。台灣搭上這一波ＡＩ浪潮，出口、投資與企業獲利同步上升。眼前的經濟榮景，成了賴總統國慶演說的最佳題材；但演講稿未提的是，九月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增百分之二點七三，是兩年半新高，且連五月超過百分之二的通膨警戒線。

一邊是雙位數的經濟成長，一邊是愈來愈有感的物價壓力，這兩件事必須放在一起看，再加上台灣的薪資結構及水平，才能反映台灣經濟的實質面。

ＡＩ確實替台灣製造業創造新的出口動能，但ＧＤＰ成長與人民生活之間，不能直接畫上等號。對半導體公司而言，ＡＩ伺服器訂單暴增，營收與獲利創新高；對投資人而言，反映在股價與資產價值上升。但對未持有科技股、也不在科技業工作的家庭而言，每天真正感受到的，仍是外食價格、房租、交通以及各項服務價格節節上升的壓力。薪資數字更能說明這個落差。

主計總處最新統計，七月全體受僱員工總薪資平均衝上七萬元大關，看似驚人，但這是加計年終、績效獎金及加班費等非經常性薪資而成，其實經常性薪資中位數不到四萬元，更接近一般上班族的實際收入水平。

更何況，薪資還要扣除物價因素，才能知道實質購買力究竟增加多少。今年的物價壓力也不能只看消費者物價指數；九月ＰＰＩ年增百分之十八，以美元計價的進口物價指數更上漲百分之二十四。企業面對的成本壓力，遠比一般民眾從ＣＰＩ看到的數字來得沉重。現在ＣＰＩ沒有跟著生產者物價大漲，除了企業吸收部分成本、政府凍漲油電價也是重要原因。但成本最後總要有人承擔，不是反映在商品與服務價格，就是壓縮企業利潤，再進一步影響薪資、投資甚至就業。這也造成民眾對經濟成長體感溫度不同：表面經濟數字很亮眼，自己的生活卻沒有輕鬆多少。

台灣下一階段要面對的，不只是經濟有沒有成長，而是成果能否有更多人分享；政府光是普發現金一萬元，施放一次性的煙火，無法改善人民生活。如果ＡＩ紅利主要集中在少數產業與族群，ＧＤＰ數字愈漂亮，社會大眾對經濟的感受反而可能愈分歧。政府必須讓ＡＩ創造的新增財富形成更廣泛的產業效益，讓科技業升級的同時，傳統製造業及服務業也未被冷落，讓更多勞工分享到生產力提高帶來的成果。撒幣式的福利政策，可以讓總統拿來當政績炫耀，卻不能解決結構性的經濟問題。

賴清德指出，山巔之城要有穩固的地基，也就是人民的生活。事實上，經濟成長最終還是要回到人民生活。如果ＧＤＰ高速成長，薪資追得氣喘吁吁，物價悄悄往前跑，民眾打開荷包仍感到沉重。ＡＩ讓台灣站上難得的成長風口，接下來真正的考驗，是政府能否讓這股暖風不只吹向科技業與資本市場，也吹進一般家庭的日常生活。

賴清德借用源自聖經「山巔之城」的宗教譬喻，作為國慶演說主題，雖有深意，卻未必是一般非教徒民眾所能體會。而經濟成長率雖然亮麗，一般民眾無緣分享，卻是最深刻的感受。