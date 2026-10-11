經濟日報社論／經濟成長創新高 更要解決人民的苦

台灣近年受惠於全球人工智慧熱潮，半導體、伺服器及相關電子產業出口大幅成長，在國際供應鏈占有舉足輕重的地位。聯合報系資料照

賴總統今年國慶演說，以「山巔之城」描繪台灣未來，強調經濟成長、產業創新與全民共享繁榮。演說中最引人注目的是，今年經濟成長率有望突破11%，創39年新高。人均GDP預估達45,332美元，台股更衝上49,000點。這些數字確實亮眼，值得國人驕傲，但經濟成長如此強勁，為何仍有不少民眾感嘆生活愈來愈苦？這恐怕才是政府最需要注意的問題。

台灣近年受惠於全球人工智慧熱潮，半導體、伺服器及相關電子產業出口大幅成長，在國際供應鏈占有舉足輕重的地位。面對美國關稅政策、地緣政治及全球產業重組，台灣企業展現高度競爭力，政府維持相對穩定的投資環境，也應給予肯定。尤其台灣能在全球科技競賽中取得領先，絕非偶然，是數十年來產官學研共同努力的成果。

不過，總統引用的經濟數字，也有必要仔細解讀。人均GDP是全國經濟產出除以人口，不能直接視為國民平均所得，更無法反映所得分配。台股上漲固然增加投資人財富，但沒有股票的家庭未必受惠。更值得注意的是，AI相關產業高速成長，傳統製造業、內需服務業及部分中小企業卻沒有同步繁榮。

總統提出13項核心戰略產業，涵蓋半導體、AI、軍工、矽光子、量子運算、機器人、生技醫療及觀光等領域，方向大致正確。台灣不能永遠依賴單一產業，培養新的成長動能確有必要。但13項產業幾乎包羅萬象，政府資源終究有限，究竟哪些應優先投資？哪些適合民間主導？哪些可能只是隨國際流行？如果缺乏明確的取捨與績效評估，各產業爭取資源，政策將備多而力分。

總統強調要讓傳統產業與科技產業共同成長，並以千億元協助中小微企業數位轉型，值得支持。台灣大量就業機會來自中小企業，不能只看台積電與科技大廠的表現。但數位轉型絕非購買軟體、導入AI就能完成。許多企業真正缺乏的是懂得改善流程的人才、可靠的資料，及願意改變的管理制度。政府補助應與實際生產力提升掛鉤，不能讓轉型淪為顧問公司與設備供應商的紙上計畫。

能源政策則是演說中值得肯定、卻仍嫌不足的部分。總統表示，不為意識形態排除能源選項，願意依科學證據與安全標準務實評估，這是正確的轉變。AI資料中心與先進半導體都需要大量穩定電力，供電能力已成為國家競爭力的一部分。但政府仍須清楚交代未來十年的電力需求、發電結構、電價及電網投資。企業需要的是可以計算的成本與風險，不能只有能源轉型的美好願景。

在民生方面，總統提出0至18歲每月5,000元成長津貼、提高老農津貼與國民年金，及普發每人1萬元等措施。照顧家庭與弱勢值得支持，但福利支出必須考慮財政永續。尤其全面發放現金，能改善多少長期問題？與其讓所有人都領相同金額，是否應將更多資源投入托育、長照、住宅與弱勢家庭？政策不能只是發錢，更應衡量每一元支出創造多少社會效益。

少子女化與缺工更是台灣經濟的長期隱憂，總統希望放寬外國人才與技術人力留用限制，方向值得肯定，但人才政策不能只有引進外國人，也必須改善國內的生育環境。許多年輕人面臨低薪、長工時及高房價，婚育變成可有可無的選項。國內沒有穩定的人口成長，再多的人才延攬方案，也難根本解決問題。

這篇國慶演說展現政府對經濟前景的信心，也提出不少值得支持的政策。但總統的責任，除了宣示成就，更應坦誠指出繁榮背後的隱憂。台灣真正需要的，不只是更高的GDP、更強的半導體產業，而是要讓傳統產業有出路、中小企業能升級、年輕人買得起房、受薪階級分享成長果實。

「山巔之城」的比喻很美，但站在山巔的人，也要看見山腳下的困難生活。經濟成長率可以創高，股市也可不斷刷新紀錄，唯有多數人民的生活真正改善，這些亮麗數字才有意義。國家經濟的成功，終究不能只由少數明星產業定義，更應由全民安居樂業來衡量。