聯合報黑白集／七個遷建松機的政見

台北市長蔣萬安8日辦市政願景發表會，宣布規畫松山機場遷移，釋出300公頃用地做AI園區、住宅及公園。 聯合報系資料照

台北市長蔣萬安拋出「遷移松山機場」之說，主張打造ＡＩ園區、住宅及公園，松機運量可轉由將啟用第三航廈的桃機吸收。對這一招，交通部說北市四年來都沒提出相關計畫，嫌他過於倉促。至於離島交通及軍機問題如何解決，都仍是大哉問。

政界認為，蔣萬安出大招，是「以綠矛攻綠盾」，把問題拋回給中央。近廿多年來，前後有七位台北市長或立委候選人，拿松機遷移當政見。其中，有四名民進黨籍，兩名無黨籍，及一名國民黨籍——即蔣萬安。可見，藍營人士過去不碰此議題；而民進黨點燃這議題已逾卅年，蔣萬安只是順水推舟罷了。

事實上，陳水扁一九九五年在台北市長任內即說過「松機遲早要遷」，他還在市府成了「遷建研議小組」評估可行性。其後，民進黨候選人李應元、謝長廷、姚文智和吳怡農都持續接力提出。但說歸說，民進黨在中央執政了廿多年，顯然也從未認真思考此事。由此看，交通部嫌蔣萬安四年來不曾去溝通，不也只暴露自己是虛晃一招。

深一層看，遷松機之後要如何，這就比出高下。李應元要建首都公園，謝長廷要建親水公園及經貿複合區，姚文智仍是建公園，吳怡農則要建公園和社宅。看來都只重在「拆」，並無具體建設想法。相形之下，蔣萬安建ＡＩ園區和都更之議，顯然更貼合時代需求。