聯合報社論／要台積電自建電廠，台電決定甩鍋了嗎？

外傳台電要求台積電及AI資料中心等用電大戶，要自建電廠因應，引發外界熱議。 聯合報系資料照

最近傳出，台電要求台積電及ＡＩ資料中心等用電大戶，要自己出錢「包電廠」或「自建電廠」；理由是，「供電不能都要人民埋單」。雖還在研議階段，卻也暴露台電「未來十年不缺電」的誇口，已因科技產業的快速成長受到挑戰。無獨有偶，最近傳出台積電可能前往美國德州設廠，金額達兩千多億美元。如此龐大的計畫，莫非也是因為台灣電力堪虞，而被迫出走？

川普日前受訪提到，「台灣那家偉大的晶片公司，正在美國投資五千億美元」，可見台積電設廠德州之事並非空穴來風。台積電在亞利桑那將投資二六五○億美元，再加上德州的兩千多億，正好是川普所說的數字。台灣民眾更關心的是，如果台積電等科技業者因國內供電不敷所需而必須大舉外移，那麼民進黨政府多年來沾沾自喜的「非核家園」，豈非成了另類禍首？

台電要求台積電等科技用電大戶自己出錢「包電廠」或「建電廠」，是個曲折的奇想，一舉戳破了台電多個假面具。第一，台電自稱供電無虞，其實電力已不足以應付科技產業的大爆發；第二，綠能發電「白天充裕、夜間驟減」的間歇性，明顯無法滿足廿四小時運轉的高科技廠需求；第三，政府的不當干預及對民生電價的過度補貼，已嚴重拖垮台電和中油的財務；第四，台電對未來電力規畫已經失去信心，所以才會挑選最簡便的路，把責任推給台積電和科技業者承擔。

所謂「包電廠」，是指由台積電等科技廠出錢，讓台電來蓋電廠，並包下所有的電力產出，業者投入的資金，未來可從電費中逐年扣抵，電廠的設施和營運仍屬於國有，台電則省下建廠資金。簡單地說，這是台電的如意算盤，不出錢、只出力並賺取服務費，至少避免債務雪上加霜。問題是，就算科技業願意出資包電廠，科技廠散布全台，而電力輸送卻仍由台電一手包攬，誰能保證他們出資包下的電廠能提供自己企業所需？何況，近年工業用電價格已節節高升，政府一邊補貼民生用電爽當善人，一邊卻又拿企業出氣叫他們出錢包電廠，這合理嗎？

事實上，企業若從長期經營著眼，要他們自建電廠以確保自身電力無虞，不失為一條可行之道；至少，可以擺脫對台電不可靠供電的倚賴。問題是，二○一七年蔡政府大修《電業法》時發下宏願，要推動「電業自由化」，並要求台電在二○二六年底前徹底「廠網分離」。未料，由於綠能的「間歇性」增加了供電調度困難，更需要國營的供電網扮演「救場」角色；賴政府在去年底又修法刪除台電「廠網分離」的條文，台電維持「發電、輸電、售電」的三合一國營事業組織型態。如此一來，電業自由化的美夢化為泡影，只留下一個任由政府操控、無法自主、又虧損累累的台電。試問，在這樣「國營」及「獨占」的框架下，台積電就算有意願「自建電廠」，又要如何突破法令？

當年蔡英文政府描繪的願景，綠電要在二○二五年達到廿％的比重；如今已經二○二六年底了，綠能仍只占十三％上下。二○二五年唯一如期完成的，是關掉核三廠，達到「非核家園」；不幸的是，這卻和全球重新重視核能的趨勢背道而馳。如今，在全球ＡＩ狂潮下，這項政策再度受到硬傷，因為台灣晶片及ＡＩ產業正欣欣向榮，而台電卻沒有足夠的電力和資金撐起他們的未來發展。

李遠哲曾質疑蔡總統二○二五非核家園方向錯誤，蔡英文答稱「二○二四以後不是我的事」。那麼，這現在是誰的事呢？