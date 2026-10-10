經濟日報社論／打造算力基地 撐起AI國力

政府今年1月核定「AI新十大建設推動方案」，賴總統並在去年雙十演說宣示，要讓台灣成為全球前五大算力中心。方向已經確立，但一個更現實的問題必須回答：這些算力，究竟要放在哪裡？

台灣是全球AI硬體供應鏈最重要的製造基地之一，台灣廠商掌握全球約九成的AI伺服器供應。然而，會製造AI伺服器，不等於算力就會部署在台灣。大型AI資料中心真正稀缺的資源，除了晶片，還有土地、電力、電網與散熱能力。

AI資料中心的規模正在快速改變。國際能源總署指出，傳統資料中心用電規模約10至25MW，但AI超大型資料中心已跨越100MW門檻，國際大型開發案更快速朝數百MW甚至GW級發展。相較之下，南科國網雲端算力中心供電規模為15MW，預計2029年啟用的沙崙智慧創新算力中心則規畫120MW。台灣若真要朝全球前五大算力中心邁進，應思考如何建立可以長期承載數百MW，甚至持續擴充的國家級算力基地。

最大的限制首先是電。台電預估，2030年前半導體與AI產業鏈新增用電將突破500萬瓩。台電先前因北部供電與電網限制，暫緩核供桃園以北5MW以上資料中心用電；今年7月則表示，隨北部電源建設逐步推進，若桃園、基隆市府提出電廠附近的資料中心專區規畫，可與地方政府合作設置。隨北部電源條件改善，今年開始與地方合作規畫AI資料中心專區的可能性。這說明大型算力中心已不能再由業者找到土地後逐案申請用電，而應把電源、電網與土地放在一起規畫。

制度也正朝這個方向前進。今年8月三讀通過的《能源管理法》修正案，增訂新設或增設達規定容量的能源大用戶，應設置自用發電或儲能設備，相關適用門檻與執行細節須依後續子法辦理。自去年11月起，5MW以上資料中心新設須送能源使用說明書審查。換言之，未來的算力建設，不只是找地蓋機房，而是一套電網、儲能、備援電力、散熱與土地必須同時到位的基礎建設。

最快的路之一，是重新盤點既有大型重工業園區。這些園區數十年前為國家工業化而建，往往已有大型工業用地、特高壓電網與公共設施。高雄臨海產業園區面積約1,560公頃，是台灣工業化時期形成的重要重工業基地。

新的能源條件也正在出現。鄰近臨海園區的中油洲際液化天然氣接收站預計2030年前後完工，中油已規畫評估LNG氣化過程產生的冷能利用，並證實已有AI伺服器及電信業者洽詢相關可能性。若專區位置與接收站距離可行，未來能把LNG冷能導入資料中心散熱，臨海將可能同時具備大型工業土地、特高壓電網與低溫能源等條件。

這已不只是構想。今年7月官方公聽會紀錄顯示，已有業者規畫承租臨海園區既有鋼鐵廠房改建AI算力中心。老工業園區轉型為算力基地，已出現具體規畫案。

既然已有企業進場，政府就不應停留在逐案招商。政府可評估以臨海產業園區為核心，透過既有廠區更新與土地整合，分期形成約100公頃規模的「AI算力專區」，作為國家級算力基地的重要據點。透過既有老廠更新、租賃、交易與土地整合逐步形成；政府更應同步預留共用變電、儲能、冷能管線及後續擴充空間。

國家算力基地應提高到行政院層級統籌，由國科會、經濟部、數發部、台電、中油與地方政府共同排程。台電的電網補強、中油的冷能利用、園區更新與算力建設，都應以「專區」而非單一企業為規畫單位。臨海可以是起點，其他具備特高壓電網、大型能源設施與可更新工業土地的老園區，也應同步盤點，逐步形成全國算力基地網絡。

50年前，十大建設在小港立起台灣的鋼鐵骨架；50年後，AI新十大建設要建立的，是台灣下一個世代的算力骨架。台灣已是全球AI硬體供應鏈最關鍵的節點之一，下一步不只是把全世界的AI伺服器做好，更要讓世界級算力真正落地台灣。算力就是國力，而國力最終仍需要土地、電力與長期的國家規畫。