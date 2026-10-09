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聯合報黑白集／政治口號像香菜
陸委會日前邀請泰拳專家，教導同仁「防身術概念及實戰技巧」。公務員學幾招簡單武術，強身健體之餘，危急時刻或許能派上用場，是好事一樁。
但在陸委會官方臉書，這項課程的使命還包括「將個人自我防護技能延伸至社會集體安全」，除增強「全民防衛韌性」，甚至上綱為「共同捍衛自由、民主與大家的安居樂業」。儼然每次閃躲騰挪，都代表防衛韌性；一拳一腳反擊，都展現自由民主。
堅韌的防衛體系，關鍵在強化能源、通訊、醫療、民生物資、基礎設施的安全。若以為學幾招拳腳，就可抗擊侵略，跟百年前的義和團沒兩樣。
防衛韌性至關重要。但硬蹭政治正確，把口號搞得像香菜，什麼料理都要撒一把，反使關鍵概念被廉價笑話淹沒。
這種萬事不忘政治口號的毛病，並不新鮮。政府遷台初期，大小事情都要冠上「反共抗俄」之名。學生用功讀書是為反共抗俄，農工努力生產是為反共抗俄，連各種娛樂活動也不忘喊反共抗俄。如今威權時代看似遠去，實則積習未改。綠色執政下，各項專創名詞中，若不盡量塞入「台灣」、「民主」、「韌性」等關鍵字，有人就覺得少一味，彷彿廚房裡沒有味精。
因此，陸委會或其他政府機關下回舉辦員工健行，便不妨如此宣傳：「一步一腳印，共同守護台灣民主，走出全民防衛韌性！」
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