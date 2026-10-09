經濟日報社論／Agent改寫賽局 台灣不能只賣硬體

AI競爭正從「模型會不會回答」快速走向「Agent能不能長期替人做事」。 路透

OpenAI在DevDay 2026推出AI代理服務「Dot」，Meta則在Connect大會發表可掛在鑰匙圈上的Muse Charm。兩項產品反映同一項產業趨勢，AI競爭正從「模型會不會回答」快速走向「Agent能不能長期替人做事」。

Dot最大的突破，不只是可以長時間執行任務，而是開始承接「工作流程責任」。它擁有自己的雲端電腦與瀏覽器，可透過OpenAI的plugin生態連接超過4,000個應用程式，並跨ChatGPT、Slack、Microsoft Teams持續工作。使用者不必每次重新下指令，而可以直接把一段工作交給它長期負責。

例如，製造業業務主管可以讓多個Dot持續追蹤重要客戶的Email、報價、庫存與交期；當客戶需求改變時，自動更新提案；若發現交貨風險，先整理替代方案，再把需要決策的部分交回主管。這代表AI已不只是幫忙完成一次任務，而是開始進入工作流程，承擔持續性的責任。

Meta則從另一個方向布局。Muse原本已能寄信、購物、安排行程與處理任務，如今又從手機、WhatsApp、Mac與AI眼鏡延伸到Charm，企圖讓AI Agent成為隨身且持續存在的數位代理人。

當Agent從偶爾回答問題，變成24小時持續執行任務，對晶片、伺服器、網通、散熱與電力的需求都可能進一步成長。台灣在半導體與AI伺服器供應鏈上的優勢，仍將持續受惠。然而，如果只看到訂單，恐怕低估了這場轉折。這波改變，將是台灣發展多元AI產業的契機。

因此，台灣企業現在至少應該啟動三步行動。

第一步，把企業系統改造成Agent-ready。

下一個真正的大市場，是「Agent-ready enterprise」。過去企業網站、ERP、CRM與App，多半是設計給人使用；未來，企業系統還必須能讓Agent讀懂、呼叫、執行與交易。

以零售業為例，過去消費者自己進網站找商品、比價、查庫存；未來可能直接告訴Muse：「幫我找一雙5,000元以下、明天可以送到、適合出差穿的鞋。」企業若無法讓Agent讀懂商品規格、即時庫存、會員優惠、價格與配送條件，可能連進入比較名單的機會都沒有。

因此，企業未來面對的客戶，不只有人，也包括「人的Agent」。這代表企業過去追求網站流量，未來還得讓自己的產品與服務容易被Agent理解、比較、選擇與交易。

台灣的第二步，可著手布局企業Agent的整合與治理中介層。

台灣必須開始爭取企業Agent的「中介層」。當Agent真正進入企業，真正有價值的，未必只是模型，而是模型與企業系統之間的Connector、API、身分、權限、流程編排與治理。這正是台灣電信商、資訊服務商與系統整合業者最值得卡位的位置。

不要只從「哪裡可以加一個聊天機器人」開始，而應從客戶追蹤、採購比價、供應鏈監控、售後服務、文件更新、異常偵測等持續性工作切入，找出真正適合讓Agent承擔責任的場景。例如製造業可把供應鏈管理、品質管理、設備維護變成產業Agent；金融業可以把法遵、理財、授信流程做成專業Agent；醫療業則可以發展病歷整理、排程與行政Agent。

如此一來，台灣企業就不只是替國際AI公司賣硬體，而是開始把自己的產業know-how變成可以重複銷售的AI能力。

第三步，仍是治理問題，建立Agent的權限與責任制度。當Agent開始長期工作、主動查看資訊、跨App執行任務，企業不能只問「它會做什麼」，更要問「最多允許它做到哪裡」。

資料怎麼讀、錢可以動多少、哪些決定一定要人簽、出了錯如何追溯，都必須在Agent大量進入企業之前建立制度。

因此，台灣AI產業的下一個轉折點，已經不是只問還能多賣多少晶片與伺服器，而應進一步問：當Agent成為新的數位入口，我們能不能同時掌握流程、交易、平台與治理？