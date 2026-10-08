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聯合報黑白集／殺兩人不夠？

聯合報／ 黑白集

土城<a href='/search/tagging/2/家暴' rel='家暴' data-rel='/2/103658' class='tag'><strong>家暴</strong></a>男謝文雄當街持刀殺害張姓妻子和小姨子，新北地院判處謝男無期徒刑，張父聽判後情緒激動坐在法院大門抗議，直說法律若不能保護善良百姓，那只能「2028（年）換總統」。 聯合報系資料照
土城家暴男謝文雄當街持刀殺害張姓妻子和小姨子，新北地院判處謝男無期徒刑，張父聽判後情緒激動坐在法院大門抗議，直說法律若不能保護善良百姓，那只能「2028（年）換總統」。 聯合報系資料照

家暴男謝文雄當街殺死妻子和小姨子，遭判處兩個無期徒刑。判決書出爐，合議庭認他僅殺兩人，未達《憲判八》殺害多數人的門檻，須「殺三人以上」才能判死。此文一出社會譁然，這樣的見解是在鼓勵行凶，還是在展示法官的「冷血尺度」？

荒謬的是，法官們在庭上字斟句酌，討論《憲判八》中所謂的殺害「多人」，和法條中常見的「數人」有何不同。然後，他們堂皇作出決定，「殺兩人不夠」，要殺三人以上才算「多人」，才該死罪。看看我們的司法，都把法官們的大腦固化到什麼地步了！

《憲判八》是憲法法庭在賴總統任內作出的「死刑釋憲案」。文中設下八道嚴苛門檻，必須符合「直接故意」、「情節最嚴重」、「合議庭一致決」等種種前提，才能判死。此解釋一出，所有已定讞但尚未執行的卅六名死囚，全都聲請非常上訴。

八月間國民法官審理謝文雄案，才引發重大爭議。原因是，三名職業法官組成的合議庭因無法「一致決」，便否決了國民法官的意見。不僅如此，還有法官認為凶手在幾分鐘之內即砍死被害人，所以「不算特別殘酷」。法官的社會認知，與常人如此遙遠。

問題是，當年黃麟凱殺害女友和其母親一案，雖僅殺害兩人，仍被判死刑並於去年槍決。新北地院如今再設「須殺三人」的門檻，真是敢當恐龍啊！

社論 黑白集 憲判 死刑 憲法法庭 國民法官 被害人 家暴

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