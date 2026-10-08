聯合報社論／要防牆腳傾倒，藍營需先解決地方內訌

彰化縣長王惠美（左）未參加國民黨彰化縣長參選人魏平政的介紹說明會，反而陪同賴清德總統（右）的行程，引發藍營基層反彈。 聯合報系資料照

選戰進入倒數五十一天，各地選情已漸漸露出輪廓。目前藍綠各自評估縣市長席次互有消長：民進黨喊出「坐七望八拚九」的口號，力求突破現有的五席；國民黨估計有機會收復澎湖和金門，力保現有十五席的數字不太難看。這也意味，藍營在幾位現任首長即將交卸的本島，若要避免淪陷，仍有不少努力空間。

目前藍營被評為可能失守或陷入苦戰的縣市，撇開禮讓民眾黨的嘉義市不談，包括派系盤根錯節的彰化、初選恩怨埋下心結的新竹縣、和林姿妙因涉貪案遭停職的宜蘭，都陷入分裂或整合困難的局面。主要癥結，並非綠營的對手有多強，而是藍營內部因派系利益或顏面問題相持不下，有人冷眼旁觀拒絕輔選，有人甚至倒戈相向，導致大局難以維持。事實上，這類內訌並非絕對無法化解，就看黨中央如何智巧應對，以維持軍心士氣。

以局面最難堪的彰化為例，當初為了提名魏平政或劉和然，主席鄭麗文未聽取縣長王惠美之建議，鬧到如今不可收拾的地步。王惠美五度拒絕與鄭麗文同台，姿態之硬，政壇罕見。當初鄭麗文的處理，或許不夠周延；但劉和然對於臨時披掛出征，也確實意願不高。只能說，黨中央對選舉部署缺乏更前瞻、更周延的溝通和安排，否則不必演到內傷不止的地步。

從政黨政治的角度看，王惠美從議員到鎮長、立委、縣長的卅年從政歷程，一路受到國民黨的提拔，號稱「不敗女王」。如今要交卸縣長職務，她卻為了提名人選的意氣之爭，寧願讓政權落入對手陣營之手，也不願與黨中央合作。這種作法，難道不怕落人「吃碗內，看碗外」的口實？王惠美是地方實力人物，她更在乎的是自己的在地影響力。但在廣大選民眼中，政治人物的忠誠和格調也是最基本的評價，如果彰化讓綠營得手而王惠美獲邀入閣，她覺得自己不會落得叛將之譏嗎？

目前選情岌岌可危的新竹縣，主要問題同樣出在藍營的初選廝殺。以些微之差勝出的徐欣瑩，與現任副縣長陳見賢徹底決裂，兩人的裂痕始終未獲調解。雪上加霜的是，藍白兩黨在竹北市的合作破裂，這將導致白營的小草們在新竹縣也採取分裂投票，支持綠營的鄭朝方，使藍營無法享有其他縣市的「藍白合」紅利。在這種情況下，陳見賢的地方組織若集體怠工或不去投票，即加深藍營基本盤的流失，成為左右徐欣瑩當選機率的關鍵。上屆楊文科當選縣長，是以六十三％大勝對手的卅二％；以這樣的基本盤優勢，如果最後選到輸掉，徐欣瑩如何面對鄉親父老？她和黨中央難道都不想竭盡所能挽回情勢？

再看宜蘭的選情。縣長林姿妙在二○二四年底因貪汙罪一審遭停職，賴清德則在去年十月即提名林國漳參選，早早完成布局。國民黨參選人吳宗憲，則遲至今年五月才從藍白整合民調中出線，起步甚晚。林姿妙以其「人和」在基層的影響力依然強大，但因遭停職已失去行政資源，又為了避免遭羅織成為民進黨的「政治提款機」，無法公開為吳宗憲輔選。相形之下，林國漳享有中央源源不斷的垂愛，吳宗憲的作戰資源相對薄弱，只能透過「感念」林姿妙的方式，低調向基層民眾喊話。所幸吳宗憲與民眾黨的陳琬惠保持良好互動和合作，或許能在決戰時刻取得關鍵的支持票。

選舉之道無他：謹慎下每一步棋，看到破口立即填補。尤其在野黨，面對的是中央無限的人力物力動員和強大的司法無影手，必須先把自己的防線鞏固，才不致使牆腳傾倒。