經濟日報社論／正視全球殖利率升高的風險

已開發國家公債市場近期賣壓沉重。路透

已開發國家公債市場近期賣壓沉重，美國10年期及30年期公債殖利率分別升破5%及5.5%防線，達到逾20年來高點，歐洲及日本殖利率也同步急升，成為攪動國際金融市場的重大亂源。各大金融機構列出的重要原因多達十幾項，一場全球債市的完美風暴儼然成形。

熟悉金融市場運作的人士都了解，公債殖利率與公債價格成反向變化。價格愈高，則殖利率愈低，反之亦然。公債價格是由市場供給與需求來決定，而供需經常會受到各種政治、經濟、社會與地緣因素所影響，從而牽動價格與殖利率。觀察當前殖利率上升的原因，有經濟基本面，也有市場技術面；其中一部分屬於短期性與景氣循環性因素，將會隨著時間而消退，但轉變的過程卻可能引發市場激烈動盪；至於長期性與結構性因素，則會改變債市的供給與需求型態，結果很可能為低利率時代劃上句點，壓制全球經濟成長潛力。

就供給來看，影響因素多屬於基本面，且具備結構性的特質。最根本的問題，應是已開發國家人口普遍高齡化，導致政府收支長期惡化；其次，全球地緣衝突升高，各國大幅提高國防支出；政治情勢則使各國難以靠加稅來改善政府收支，結果自然使政府負債加重，而且在可預見的未來都將是常態。

另一項供給面因素，則是人工智慧（AI）相關投資熱絡，科技巨擘為支應基礎設施投資而大量發行公司債，不惜以較高的利息與政府搶奪資金，使公債與公司債殖利率相互推升。「AI非泡沫，景氣有起落」，AI資本支出終將受到營收的制約，使市場的資金總需求下降。不過基於景氣周期究竟多長難以預測，因此至少在短期內，這項因素仍將推升公債殖利率。

再看需求，經濟基本面因素主要是圍繞著通膨打轉。美國通膨持續高於聯準會（Fed）的2%長期目標。中東戰爭導致能源價格上漲，加上川普提高關稅，都使企業經營成本及家庭生活成本提高，增加通膨回落的難度；而消費持續熱絡，AI投資火熱，使經濟體系的總需求超過總供給，通膨難以大幅下降。貨幣政策方面，Fed的基本立場明顯偏向「鷹派」，升息周期已然啟動。不過這些都屬於景氣循環性因素，短期內雖將推升殖利率，但利率水準上升終將使經濟降溫，帶動殖利率回降，只是過程可能相當痛苦。

需求面同樣也存在結構性變化。其一是美國公債主要買家已經從Fed與外國央行等超穩定機構，逐漸轉為國內資金及避險基金，使公債市場對價格益發敏感，震盪因而加劇，而在當前市場氛圍下更使殖利率易升難降。其次則是數十年來全球儲蓄過剩的時代已經結束，加上全球地緣情勢區塊化，使亞洲及中東資金對美國公債的支持力道減弱。

技術面也存在利空。由於近期殖利率升勢又急又猛，避險基金等公債投資者可能已經受傷。最新的警訊之一，就是上周五美國公布9月就業數據降溫，理應有助於緩解債市賣壓，市場原先也如此反應，10年期殖利率一度大幅下降7基點，但收盤時反而上升3基點，本周更進一步上升，顯示債市可能存在強迫性賣盤，呈現逢漲即賣的現象，增加市場持續下跌的風險。

樂觀人士則強調AI將能促進生產力大幅提升，從而提高經濟體系的債務承受能力，因此政府負債增加並不足為慮。這種可能性的確存在，但風險在於AI可能使失業增加，使公共支出擴大；而且短期間大量投資湧入AI部門，不能排除投資泡沫，導致投資消退，經濟成長反而將遭受短期性打擊，並可能形成負債漩渦。

綜觀當前推升殖利率的諸多原因，短期並沒有特別理由認為殖利率已經到頂；中期基於景氣循環因素，不排除殖利率有回降的可能；在較長期間，由於結構性的利空難以扭轉，加上以往支持公債市場的力道逐漸消退，因此，全球殖利率攀升部分反映利率正常化，也包含財政與市場風險的重新定價，較高利率水準可能維持更久。