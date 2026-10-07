經濟日報社論／政府追加預算暴衝 財政恐怕失控

115年度中央政府總預算經立法院審議，僅刪減歲出480億元，占原總額3.03兆約1.6%，結果賸餘4,773億元，足供支應債務還本，無需舉債。 聯合報系資料照

115年度中央政府總預算經立法院審議，僅刪減歲出480億元，占原總額3.03兆約1.6%，結果賸餘4,773億元，足供支應債務還本，無需舉債。依預算法第2條「預算經立法程序而公布者，稱法定預算」，行政院始得提出追加預算；但政院卻在總統未公布前，在9月8日送立院審議追加預算案，不只程序上違法，更有意製造立院延宕審查之嫌。

而且追加預算歲出6,076億元創下史上最高紀錄，不但耗盡難得的賸餘，以致115年度總預算併計追加預算案後，反而出現差短475億元，必須舉債2,085億元，讓國人對政府產生「稅收超徵就拚命膨脹支出，耗盡賸餘，甚至不惜舉債」的印象。

細究追加預算的六大面向，社福加碼215億元，用於調高老農津貼、國民年金及六大社福津貼給付；提升待遇111億元，涵蓋軍公教加給及其他相關補助；災後重建77億元；另編列兒少成長津貼前置作業3億元。這些支出有助照顧弱勢、改善待遇、災後復原及支持育兒，具有一定的政策必要性。

至於「穩定民生」、「強化國防」兩大面向，分別高達4,213億元、1,457億元，共5,670億元，占追加總額超過93%，有必要嚴予審查。

「穩定民生」方面，因應中東衝突民生安定措施的金額1,875億元，補貼桶裝瓦斯業凍（緩）漲、補貼國內大眾運輸、補貼化肥與遠洋漁船共150億元，具穩定物價及社會公平效益，符合社會期許，補貼中油凍（緩）漲1,014億元、台電凍漲711億元，另增資中油2,338億元，高達4,063億元，違背社會公平、使用者付費原則，應從能源政策切入檢討。

非核家園棄用穩、廉、潔的核電，不但顯著提高台電的發、購電成本，更易受地緣政治衝突造成化石能源國際價格波動的衝擊；而為免台電單獨承擔國際能源成本的上漲，又轉而要求中油對供應大用戶台電凍漲，又使中油虧損擴大，於是中油和台電成為能源政策錯誤的代罪羔羊。

核安會雖已完成核三廠「再運轉計畫」審查，台電仍須辦理自主安全檢查及相關後續工作，提出執行報告再送核安會審查，希望賴政府能夠在安全前提下加速核電廠的再運轉進度。並且「全面凍漲」承擔虧損，並非台電或中油的唯一選項。

以美國眾議院通過的《用電戶保護法》為例，基於誰創造新的電力需求，就該負擔所產生的成本，要求各州促使大型AI資料中心自行負擔新增電力基礎建設的成本，以免一般民生大眾、中小企業替AI巨頭的龐大用電需求買單，非常具有參考價值。事實上，台電曾於9月18日向電價審議委員會提出「半導體業及AI資料中心應調整電價15%至20%」的建議，可惜未獲採納，經濟部反而在追加預算中編列高達711億經費，要納稅人買單，違反使用者（受益者、汙染者）付費原則，等同於用電較少的家庭、中小企業補貼用電多、景氣較佳的AI產業，背離社會公平原則。

經濟部的合理作法，應是採納台電的建議，要求獲利甚豐、耗費電力的AI產業，承擔電價的合理上漲，即可顯著減少台電的虧損，也讓中油解脫對台電凍漲的政策負擔和財務虧損，即可省下補貼中油、台電的金額，減少朝野在預算審議上的衝突和對立，更能聚焦在116年度總預算的審議上。

至於「強化國防」追加1,457億元，由於115年度國防支出達9,495億元，已占GDP的3.32%；「不對稱戰力採購特別條例」7,800億元，「無人機條例」編列2,400億元，116年度國防支出更超過1.12兆元，鉅額的國防支出將嚴重排擠社福、經建等支出，實無追加預算的必要。

何況，預算法針對追加歲出預算的規範，限於「依法律」增加業務或事業致增加經費或增設新機關，或「所辦事業因重大事故經費超過法定預算」時，強化國防並不符合上述規範。

總之，補貼中油、台電以及強化國防，應符合使用者付費原則及預算法的規範，不宜在暴增的116年度總預算案3.92兆元之外，再以追加預算夾帶不合理的鉅額支出，將賸餘耗盡還轉為赤字，還增加舉債2,085億元，傷害財政紀律，影響財政健全，更引發社會的疑慮和政治的對立。