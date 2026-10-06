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聯合報黑白集／只許造神，不准模仿？

聯合報／ 黑白集

藝人<a href='/search/tagging/2/逸祥' rel='逸祥' data-rel='/2/102480' class='tag'><strong>逸祥</strong></a>慘遭「<a href='/search/tagging/2/沈粉' rel='沈粉' data-rel='/2/262936' class='tag'><strong>沈粉</strong></a>」出征。 聯合報系資料照
藝人逸祥慘遭「沈粉」出征。 聯合報系資料照

只因在綜藝節目裡模仿沈伯洋，藝人逸祥慘遭「沈粉」出征，說他「醜化攻擊沈伯洋」，嚇得逸祥趕緊刪除貼文。儘管出征很常見，但模仿政治人物被出征的，似乎還是頭一回。這也讓人看見，沈粉「無差別出征」威力，確實不同凡響。

綜藝節目模仿政治人物，歷史悠久。被模仿的，各政黨、各陣營，幾無一倖免。電視節目追求收視率，美化醜化，本就見仁見智。被模仿的政治人物多半一笑置之，支持者也不會放在心上；為何唯獨「沈粉」特別「玻璃心」？

沈伯洋參選市長以來，為扭轉其過去仇恨、激進形象，支持者幫他造神不遺餘力，彷彿他就是古往今來最優秀傑出、毫無缺點的政治人物。同溫層裡造神語言聽太多，自然對不合己意的言論充滿敵意。不膜拜就是敵人，連搞笑模仿都不許。

這行徑，和大罷免期間青鳥們滿街找「中共同路人」的狂熱沒兩樣。更諷刺的是，出征者還以「獵殺」為榮，把對方的退讓當成勝利。殊不知，除了製造仇恨、引發反感，這種作法根本沒有正面效果。

話說回來，在「沈伯洋造神工程」裡，綠營曾說他長得像張孝全、木村拓哉、裴勇俊，近日又說他「氣度像郭靖、幽默像令狐冲」。如依沈粉邏輯，這些藝人及小說人物被如此貶低，他們的影迷、書迷是否也該出征？也該群起抗議？

社論 黑白集 沈伯洋 逸祥 沈粉 仇恨 2026九合一選舉

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只因在綜藝節目裡模仿沈伯洋，藝人逸祥慘遭「沈粉」出征，說他「醜化攻擊沈伯洋」，嚇得逸祥趕緊刪除貼文。儘管出征很常見，但模仿政治人物被出征的，似乎還是頭一回。這也讓人看見，沈粉「無差別出征」威力，確實不同凡響。

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