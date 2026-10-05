聯合報黑白集／懷念全民大悶鍋

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）。記者林伯東／攝影

藝人逸祥因模仿「沈脖癢」，被綠營支持者認為有醜化沈伯洋之嫌而遭出征。然而，廿多年前電視政治模仿節目「全民大悶鍋」大行其道，未曾聽聞有藝人因此遭圍剿，現在綜藝模仿秀都要看顏色，可說是台灣言論與表演自由倒退的指標。

台灣這幾年來言論空間大幅限縮，一旦遇到立場不同者，動輒出征。去年大罷免期間，有店家因張貼反罷免藍委的文宣，遭到網路負評出征，一度暫停營業。而每逢中共十一「國慶」，陸委會也會緊盯哪些台灣藝人轉發慶祝貼文，甚至揚言查處，這些作為都是對言論自由最赤裸的戕害。

如今連藝人的表演空間也受到框限。當年電視政治模仿秀最風行的年代，是在扁政府時期，模仿的政治人物藍綠皆有，對時事大加嘲諷。在阿扁執政後期，甚至還有藝人邰智源模仿施明德的紅衫軍領袖角色。同樣是民進黨執政，如今的賴政府卻遠不如當年的扁政府。

近來努力扮演溫暖人設的沈伯洋為逸祥緩頰。前陣子有獨派人士醞釀在台北演出歌仔戲「貍貓換太子」，諷刺台北市長蔣萬安身世，同樣遭沈伯洋勸阻，可說是扮盡白臉。但大家不會忘記，去年他不曾為遭青鳥出征到停業的店家說上一句話。

逸祥事件後，很多人懷念起「全民大悶鍋」，也不禁感嘆，現今的台灣恐怕再也容不下全民大悶鍋了。