經濟日報社論／從馬斯克擬建晶圓廠 看晶片變局

特斯拉暨SpaceX執行長馬斯克最近證實，他的Terafab半導體製造計畫正與台積電討論合作。路透

特斯拉暨SpaceX執行長馬斯克最近證實，他的Terafab半導體製造計畫正與台積電（2330）討論合作。據媒體報導，台積電可能協助營運其規劃在德州興建的晶圓廠，但合作方式與投資安排尚未定案。台積電已在亞利桑那州投入巨資，如今又傳出評估德州布局。三星、SK海力士、英特爾、美光也都在擴充產能。AI掀起的晶片熱潮，正在改寫全球製造版圖。

過去談半導體，常從手機、個人電腦與汽車市場景氣判斷榮枯，如今遊戲規則變了。AI資料中心成為新需求來源，GPU與HBM需求快速增加，並推升先進製程與封裝的產能需求。

這也是馬斯克想蓋Terafab的背景，他手中有自駕車、機器人、衛星到大型AI運算中心，都需要大量晶片。過去科技公司設計晶片，再交給晶圓代工廠生產，現在需求大到一定程度，買晶片的人開始思考能不能掌握自己的產能。

但蓋晶圓廠和蓋資料中心完全不同，買得到EUV設備，不代表做得出台積電的良率；挖得到工程師，也不表示幾年內就能生產。半導體最難買到的東西叫做製程經驗，Terafab若真的需要台積電協助，反而再次證明台積電最有價值的資產並非廠房，而是藏在數千道製程、供應商管理與工程師經驗中的製造能力。

另一股力量來自政治，美國早已不滿全球最先進晶片高度集中在亞洲，川普更直接把晶片製造與國家安全、關稅及美國製造綁在一起。這代表半導體的成本計算已經改變，過去選擇設廠地點，水、電、土地、人才、供應鏈與成本最重要，現在還要加上國家安全、關稅、補貼及客戶要求。一顆晶片即使在台灣生產比較便宜，只要美國政府或客戶要求在美國製造，政治成本就會進入報價單。

台積電走向美國不是簡單的「產業外移」。它更接近全球半導體的新保險制度，把部分產能放到客戶身邊，以較高成本換取市場、安全與政治信任。代價當然存在，海外廠愈多，資本支出愈大，管理難度愈高，台灣原有的產業群聚優勢也可能被稀釋。

台灣最容易犯的錯，是把「台積電留在台灣」當成唯一目標。台積電若不能跟著客戶走，三星、英特爾與其他競爭者就會搶著配合客戶。值得擔心的是，台灣能否持續成為台積電最重要的研發、人才與先進製程基地。

工廠可以蓋，完整的產業聚落比較難複製。台灣擁有晶圓製造、IC設計、封裝測試、材料、設備維修以及密集的工程人才網路，設備半夜故障，很快就能找到工程師與供應商處理。這種速度很少出現在財務報表裡，卻是台灣半導體最珍貴的競爭力。

台灣更應該關心下一代製程在哪裡研發，第一座量產工廠放在哪裡，最優秀的工程師願不願意留在台灣，先進封裝及新材料能不能繼續從台灣長出來。只要最難做、最早做、最需要工程經驗的工作仍集中在台灣，海外擴張甚至可以擴大台灣半導體的全球影響力。

未來的半導體世界，很可能不再追求成本最低的單一全球供應鏈，而形成幾個彼此連結又保持安全距離的製造聚落。美國掌握AI晶片設計、軟體與大型客戶，台灣握有最強晶圓代工能力，南韓控制HBM與記憶體優勢，日本努力重建材料、設備與製造，中國則投入龐大資源追趕自主供應。

於是，晶片已從商品變成國力。誰能設計最好的AI晶片，誰能穩定製造，誰有足夠電力供應資料中心，誰就可能掌握下一輪科技產業的發言權。半導體公司也愈來愈難獨善其身，因為每一座新廠的位置，都可能牽動華府、北京、東京、首爾與台北的政策算計。

半導體的天下大勢已很清楚，AI讓晶片需求向上衝，美中競爭迫使產能向不同地區分散，科技巨頭開始往製造端延伸，各國政府則把晶圓廠視為戰略資產。台灣沒有能力阻止世界改變，也沒有必要把所有晶圓廠鎖在島內。更務實的選擇，是讓台積電走向世界，同時讓世界最難取代的先進半導體能力繼續留在台灣。