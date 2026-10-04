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聯合報黑白集／交通部連答案都抄錯

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/交通部' rel='交通部' data-rel='/2/177736' class='tag'><strong>交通部</strong></a>大轉彎預告修法，要將地方政府分配到的交通罰鍰全數「專款專用、改善交通」。 記者胡經周／攝影
交通部大轉彎預告修法，要將地方政府分配到的交通罰鍰全數「專款專用、改善交通」。 記者胡經周／攝影

眼看年底選舉將屆，交通部大轉彎預告修法，要將地方政府分配到的交通罰鍰全數「專款專用、改善交通」。看似順應民意抄在野黨公投提案，卻又潛藏「增開罰單」的灰色空間，可謂「連答案都抄錯」。

根據統計，二○二二年全國交通罰單約一千五百萬件，交通死傷五十萬人；去年罰單一千六百餘萬件，交通死傷卻近五十四萬人，但罰鍰僅十二趴提撥為交通執法與交通安全改善經費，顯然多開罰單更像是變相加稅，而非為減少交通死傷。無怪乎當初民眾黨發起「罰款專款專用」公投會喚起民眾共鳴。

但交通部長陳世凱四月面對立委質詢，卻說「提高到卅趴就好」；中選會八月更直接沒收公投案。眼看民意反彈未減，交通部率先轉身搶功，預告修法「百分百專款專用」；民眾黨隨即製作文宣，大酸交通部「抄人上線」。

其實對比公投提案與修法內容，即可發現其中隱藏貓膩：公投提案是將罰鍰全數用於改善道安及補貼大眾運輸，交通部修法卻讓罰鍰可用於添購增加罰單的科技執法設備，屆時可能的結果就是，罰單大量增加，民眾擴大失血，交通傷亡未減。

台灣一年逾五十萬人的交通死傷，是民眾難撫之痛。但從敷衍、阻擋，到抄襲公投提案作大內宣，賴政府到底是想減少交通傷亡，或鼓勵變相搶錢？

社論 黑白集 交通部 陳世凱 道安 罰單

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