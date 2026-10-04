經濟日報社論／AI 定價不能成為聯手漲價的掩護

AI示意圖。路透

人工智慧正在改變企業定價方式。過去，競爭企業若要聯手漲價，可能透過電話、會議協調彼此不要削價。現在，企業利用演算法分析市場、調整價格，如果幾家競爭企業都把定價交給同一家軟體公司，並提供未公開的交易資料，是否可能不用碰面，也能達到協調價格的效果？這是AI時代競爭法的新課題。

所謂「數位卡特爾」（Digital Cartel），是指競爭企業透過演算法、定價軟體或數位平台，形成價格協調或其他限制競爭的安排，也就是進行聯合壟斷。科技可能讓協調更隱蔽、更自動化，但問題不在於使用科技，而在於企業是否藉此減少競爭，損害消費者利益。

首先，AI幫企業定價，本身並不違法。企業各自分析公開資訊，依成本、庫存與需求調整價格，即使結果相近，也可能只是對相同市場條件作出類似反應。不能因為價格同步，就認定業者聯手操縱市場價格。

但如果企業先約定不要削價，再讓軟體執行；或透過共同服務商交換未公開的價格、庫存及銷售資料，形成彼此配合的定價安排，就可能涉及違法。競爭企業沒有直接聯絡，不代表沒有協調；軟體提供的價格只是「建議」，也不當然排除違法可能。共同使用軟體本身，仍不足以證明有違法協議。

英國已有案例。2016年，競爭及市場管理局認定，Trod與GB eye兩家Amazon賣家約定，在特定情況下不相互削價，再利用自動調價軟體執行協議。原本違法的價格協議，不會因為改由電腦執行，就變成合法。

美國RealPage租金定價案則凸顯共同服務商的角色。司法部於2024年起訴RealPage，指控其利用房東提供的非公開競爭敏感資訊提出租金建議，並透過軟體功能限制降租、促使競爭者價格趨於一致。2025年11月，司法部提出擬議和解，要求限制相關資訊的使用，並移除或調整促成價格協調的功能。這是指控與和解措施，不能直接視為法院已認定違法的判決。

台灣公平交易法已有處理聯手操縱市場價格工具。第14條所稱的「合意」，就是競爭企業之間存在共同決定價格或相互約束行為的意思聯絡，不限於正式契約，也不必具有法律拘束力。但構成聯合行為，仍須符合具競爭關係、同一產銷階段，以及足以影響市場功能等要件。

公平法第14條第3項更允許得依市場狀況、成本與利潤，以及企業行為的經濟合理性等因素推定合意。因此，查不到會議紀錄或往來郵件，不代表無法認定聯合行為；但推定須有相當依據，不能只憑幾家企業同時漲價，就判斷違法。

真正需要強化的，是調查方法。公平會除了查企業有沒有談過價格，還要查資料如何流動、軟體如何設定，以及服務契約如何約定。業者是否向共同服務商提供未公開資料？資料是否被用來替競爭者定價？企業是否知道彼此參與同一套協調安排？系統是否鼓勵跟價、限制降價或監控偏離建議價格的行為？這些都是重要線索。

公平會今年公布生成式AI競爭法政策聲明，指出相關競爭議題仍未脫離既有公平交易法框架。接下來，可建立清楚的合規指引，讓企業知道哪些資訊交換具有風險，以及採用第三方定價工具時應注意什麼。

企業也不能把責任交給軟體公司。選擇工具、提供資料、接受設定，都是經營決策。若依法構成違法，不能以「價格是電腦算的」免責。至於各自運作的AI，在沒有企業協調下，是否仍可能形成減少競爭的定價結果，則尚待研究，不宜與已有價格協議的案件混為一談。

AI可以提高定價效率，也可能讓價格協調更容易執行。公平交易法應容許企業利用科技改善經營，同時防止企業藉此聯手限制競爭。未來的企業間聯手違法協議可能藏在程式設定、資料交換與平台安排之中，執法方法必須跟上，企業責任不能因此消失。