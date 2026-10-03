聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／不瞑目的真相

聯合報／ 黑白集

前駐<a href='/search/tagging/2/尼加拉瓜' rel='尼加拉瓜' data-rel='/2/123933' class='tag'><strong>尼加拉瓜</strong></a>大使<a href='/search/tagging/2/吳進木' rel='吳進木' data-rel='/2/179127' class='tag'><strong>吳進木</strong></a>（左）遺作透露，<a href='/search/tagging/2/台尼' rel='台尼' data-rel='/2/262824' class='tag'><strong>台尼</strong></a>2021年<a href='/search/tagging/2/斷交' rel='斷交' data-rel='/2/140160' class='tag'><strong>斷交</strong></a>，是「台灣主動放棄尼加拉瓜」。 聯合報系資料照／取自僑委會網站
前駐尼加拉瓜大使吳進木（左）遺作透露，台尼2021年斷交，是「台灣主動放棄尼加拉瓜」。 聯合報系資料照／取自僑委會網站

前駐尼加拉瓜大使吳進木近日留下遺作，談到二○二一年台尼斷交真相。他稱，斷交並不是因為「中共挖角」，而是政府「站隊美國」，主動放棄尼加拉瓜。外交部則持官式說詞，稱我對尼邦交努力維持到最後一刻，絕非主動放棄。

還原時序，當年尼國十一月七日大選，奧蒂嘉在爭議中當選連任，卻未收到蔡政府賀電。吳進木三天後辦理退休，兩國關係仍友好。問題在，同月廿八日宏都拉斯大選，揚言「若勝選會與北京建交」的左派候選人卡斯楚當選，我國立即發電致賀。奧蒂嘉不滿，遂於次月十日宣布與我斷交。當時我新任駐尼國大使李岳融剛上任，還來不及呈遞到任國書，即遇挫敗。

由此看，吳進木把台尼斷交歸諸於蔡政府「站隊美國」與「不友善」引發奧蒂嘉怒火，應非無的放矢。而蔡政府雖向宏國發了賀電，一年後該國仍投向中共，成為吳釗燮任內丟失的第七個邦交國。當時吳進木因妻病滯留尼國，遭批工作不力乃至「叛國」，使他備覺冤屈，只能留下遺作公開這段內幕。

在民進黨政府工作，有些真相似乎只能留待死後述說，這點令人不安。例如前副總談判代表顏慧欣迭遭楊珍妮霸凌，死後才得到伸張機會；勞動部北分署的工程師屢受長官欺凌，最後選擇輕生。如今就連駐外使節，也只能在死後設法扳回一點尊嚴。

社論 黑白集 吳進木 尼加拉瓜 斷交 邦交 蔡政府 外交 台尼

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

李翔宙／台灣從來不是被出賣的 是被安排的

【專家之眼】美官員稱賴總統續任有風險 賴願「聽話」嗎？

邱坤玄／世界2強進入維穩新時期

美欠對台軍售9千億 政治因素耽擱

相關新聞

聯合報社論／二．三分的教長，能用百億AI預算搶救？

台灣教師產業工會在教師節前夕公布一份民調，在滿分十分的評比中，基層教師對政府過去一年的教育施政，只打了二．三七分的成績。輿論壓力隨即導向教育部長鄭英耀，譏稱他為「二．三七分部長」，認為這是個「死當」分數。對此，鄭英耀則發表「給教師的一封信」，細數自己「科技賦能、提高加給」等政績，作為反駁。這樣的回應，顯然只會加深教師的怨怒。

聯合報黑白集／不瞑目的真相

前駐尼加拉瓜大使吳進木近日留下遺作，談到二○二一年台尼斷交真相。他稱，斷交並不是因為「中共挖角」，而是政府「站隊美國」，主動放棄尼加拉瓜。外交部則持官式說詞，稱我對尼邦交努力維持到最後一刻，絕非主動放棄。

經濟日報社論／能源補貼不退場 恐釀慢性災難

經濟部9月18日召開電價費率審議會，受中東戰事推升國際燃料價格影響，台電電價檢討案顯示應調漲12.83%，平均每度電約由3.78元提高至4.27元。但審議會決議暫不調整，10至12月沿用現行費率，並優先爭取政府撥補711億元，留待12月再議。穩定物價、照顧民生固然重要，但台灣作為高度發展的經濟體，若持續採取缺乏針對性與退場機制的能源補貼，恐使短期紓困演變為長期財政負擔，政府宜三思而後行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。