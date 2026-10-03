聯合報黑白集／不瞑目的真相

前駐尼加拉瓜大使吳進木（左）遺作透露，台尼2021年斷交，是「台灣主動放棄尼加拉瓜」。 聯合報系資料照／取自僑委會網站

前駐尼加拉瓜大使吳進木近日留下遺作，談到二○二一年台尼斷交真相。他稱，斷交並不是因為「中共挖角」，而是政府「站隊美國」，主動放棄尼加拉瓜。外交部則持官式說詞，稱我對尼邦交努力維持到最後一刻，絕非主動放棄。

還原時序，當年尼國十一月七日大選，奧蒂嘉在爭議中當選連任，卻未收到蔡政府賀電。吳進木三天後辦理退休，兩國關係仍友好。問題在，同月廿八日宏都拉斯大選，揚言「若勝選會與北京建交」的左派候選人卡斯楚當選，我國立即發電致賀。奧蒂嘉不滿，遂於次月十日宣布與我斷交。當時我新任駐尼國大使李岳融剛上任，還來不及呈遞到任國書，即遇挫敗。

由此看，吳進木把台尼斷交歸諸於蔡政府「站隊美國」與「不友善」引發奧蒂嘉怒火，應非無的放矢。而蔡政府雖向宏國發了賀電，一年後該國仍投向中共，成為吳釗燮任內丟失的第七個邦交國。當時吳進木因妻病滯留尼國，遭批工作不力乃至「叛國」，使他備覺冤屈，只能留下遺作公開這段內幕。

在民進黨政府工作，有些真相似乎只能留待死後述說，這點令人不安。例如前副總談判代表顏慧欣迭遭楊珍妮霸凌，死後才得到伸張機會；勞動部北分署的工程師屢受長官欺凌，最後選擇輕生。如今就連駐外使節，也只能在死後設法扳回一點尊嚴。