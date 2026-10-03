經濟日報社論／能源補貼不退場 恐釀慢性災難

經濟部日前召開電價費率審議會，最後決定此次暫不調整。聯合報系資料照

經濟部9月18日召開電價費率審議會，受中東戰事推升國際燃料價格影響，台電電價檢討案顯示應調漲12.83%，平均每度電約由3.78元提高至4.27元。但審議會決議暫不調整，10至12月沿用現行費率，並優先爭取政府撥補711億元，留待12月再議。穩定物價、照顧民生固然重要，但台灣作為高度發展的經濟體，若持續採取缺乏針對性與退場機制的能源補貼，恐使短期紓困演變為長期財政負擔，政府宜三思而後行。

近年政府透過增資、虧損撥補及政策補貼等方式，支持台電與中油維持營運。本次追加預算案也編列中油汽柴油、天然氣價格凍漲與緩漲補貼，以及台電電價凍漲經費。這些措施雖有助緩和能源價格上漲的衝擊，但能源成本並未消失，只是從使用者的帳單，轉移到國營企業的財務與政府預算，最終仍須由社會承擔。

先進國家也曾提供大規模能源補貼，法國、德國各有不同做法，大多是讓價格足額反映成本後，再只補貼弱勢。台灣真正值得借鏡的，是如何提高補助的針對性、設定期限與退場條件，並保留節能的價格誘因。若主要透過國營企業吸收成本、再由國庫撥補，便難以區分哪些使用者確實需要協助，哪些有能力自行負擔。

以用電量大的半導體及高科技業者為例，若其適用電價未充分反映供電成本，也可能分享能源價格支持的利益。然而，這些企業與中低收入家庭、經營困難的中小企業，負擔能力並不相同。政府應檢視不同用戶類別的供電成本與電價，逐步提高補貼透明度，避免有限的公共資源過度流向有能力負擔成本的使用者。

更值得關注的是，國營能源企業長期承擔政策性成本，是否影響其投資與研發能力。台電與中油並非沒有研發投入，在氫能、碳捕捉、地熱及電網技術等領域也有相關計畫；但是現有投入與成果，能否支撐台灣未來的能源需求，仍須接受檢驗。政府不能只協助企業填補財務缺口，也應該建立長期研發、示範及商業化的目標，讓公共資源同時用於提升未來供應能力。

至於海洋能、新型核能與天然氣水合物等能源選項，應以技術成熟度、成本、安全及環境影響為基礎，持續評估。台灣西南海域雖具有天然氣水合物資源潛力，但資源潛量不等於可經濟開採的儲量，尚不能視為可立即利用的能源來源。小型模組化核能等新技術，也須面對法制、驗證與商業化問題。台灣需要的是持續且有紀律的研究與布局，不能期待單一技術迅速解決所有能源困境。

對照南韓開發能源的努力：2011年建成全球最大的始華湖潮汐發電廠，裝置容量254MW，年發電量約5.527億度；2025年核電供應全國約31%的電力。南韓繼2009年取得阿聯核電興建案後，2025年又簽下捷克兩座核電機組合約，總額約186億美元。

據外媒報導，南韓目前也正與美國協商規模逾1,000億美元的核電與天然氣投資方案，可能包括在美興建最多八座核反應爐，但尚未定案。這些案例顯示，能源政策除了穩定價格，也可以結合技術累積、產業發展與海外市場布局。

台灣長期維持相對偏低的能源價格，雖有助減輕民生與企業負擔，卻也可能削弱節能誘因，使耗能且效率偏低的企業延後轉型。能源價格改革不宜驟然進行，更不能忽略弱勢負擔，但應逐步讓有能力的使用者承擔合理成本，將補助集中於真正需要協助的家庭與企業，並搭配節能設備更新及轉型支持。

面對AI快速發展帶動半導體製造與資料中心用電需求，加上光電與風電建置面臨挑戰，台灣更須兼顧能源供應、使用效率與財務永續。若持續廣泛抑制能源價格、由國庫承擔成本，卻未同步強化節能、供應多元化與技術開發，短期紓困便可能累積成長期困境。能源補貼應有明確對象、期限與退場機制，才能避免穩定物價的善意，演變為能源發展的慢性災難。